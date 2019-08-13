《小傳日記》香江政局陷寒冬，魚缸急速向下衝！

《小傳日記》隔晚（１２日）花旗國「孖屐」急急瀉，因為大家都要避險！十年債息係咁跌

，日圓同黃金係咁抽高，大家都怕怕！魚缸呢邊都跟住急跌，今日（１３日）恆指低開低走後跌

幅擴大，一度低見２５２７０點，創逾７個月低位。銀娛（０００２７）中午派成績，拖累孖屐

氣氛；另外近日香江政治事件持續發酵，或影響經濟增長，中銀香江（０２３８８）首當其衝。

最終恆指收報２５２８１點，跌５４３點或逾２巴仙，成交額８４３億銀增長逾４３巴仙；國貨

收報９８４６點，跌１５１點或近２巴仙。

Ａ場今日都繼續下挫，上證收報２７９７點，跌１７點或逾半巴仙；深證收報８９０２點，

跌７５點或近１巴仙。兩市合共成交３３９６億銀人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）放榜前股價走弱，跣低逾２巴仙，收報２３４銀。

ＱＱ（００７００）同樣聽日放榜，但都係跪低近２巴仙，收報３３３﹒８銀。ＡＩＡ

（０１２９９）隨市走弱，跌近３巴仙報７３﹒４５銀。近日５Ｇ風愈吹愈強，但中移動

（００９４１）依然股價乏力，跌逾２巴仙，收報６３﹒１銀。



＊本地錢莊弱股價急急削，銀娛業績差缸友眼淚灑＊



本地錢莊呢期真係慘，大象（００００５）管理層大地震，有指係大象之前做金手紙篤華為

出嚟。大象股價今再低走逾２巴仙，報５７﹒７銀。小象（０００１１）跟跌近３巴仙，報

１６６﹒１銀。另外，中銀香江亦急急跌近４巴仙，報２５﹒５５銀，東亞（０００２３）及渣

打（０２８８８）各回吐近３巴仙，分別收２０﹒２銀及５７﹒８銀。

有傳馬交監博局打擊洗黑錢，要禁止賭廳搞境外結算，對貴賓廳傷害好大！加上銀娛

（０００２７）中午放榜業績下跌，拖累股價深潛近６巴仙，報４４﹒３銀，為全日表現最差嘅

藍戰士。新濠（００２００）及澳博（００８８０）齊齊跟跌近３巴仙，報１６﹒１４銀及

７﹒１８銀；永利馬交（０１１２８）同樣插逾２巴仙，報１５﹒３８銀；金沙（０１９２８）

同美高梅（０２２８２）分別跌約４巴仙，各報３３﹒６銀及１１﹒２銀。



＊銀保監出招內銀佬苦笑，平保將放榜內險走勢挫＊



神州媒體《第一財經》報道，話地方監管部門已經收到銀保監下發嘅通知，將會展開對房地

產貸款業務專項檢查嘅監管，意味內銀對內房資金提供收窄。內銀佬收到風就全部腿軟，建行（

００９３９）仆低近２巴仙，報５﹒６４銀。農行（０１２８８）軟腳１巴仙，報２﹒９８銀。

工行（０１３９８）同招行（０３９６８）齊齊仆２巴仙，分別報４﹒８８銀同報３５﹒７５銀

。交行（０３３２８）唔見逾１巴仙，報５﹒２４銀。

內險佬都跟住碌落山，２日之後放榜嘅平保（０２３１８）命運亦坎坷，埋單剎車近逾半個

巴仙，報８７﹒３銀。太平（００９６６）蒸發近３巴仙，報１８﹒４６銀。眾安在綫

（０６０６０）仆低逾３巴仙，報１６﹒９４銀。新保（０１３３６）趴低３巴仙，報３３﹒６

銀。國壽（０２６２８）軟腳逾１巴仙，報１７﹒７２銀。



＊缸友欲避險公用亦唔掂，建商會反暴磚頭佬困憊＊



公用佬跟住「孖屐」一齊跌低，當中港鐵（０００６６）因為近排受到群眾運動嘅影響，某

單日乘客跌２００萬人次，埋單趴低４巴仙，報４５﹒９５銀。中電（００００２）軟腳２巴仙

，報８２﹒９銀。煤氣（００００３）同電能（００００６）齊齊蒸發約２巴仙，分別報

１６﹒５銀同５３﹒７銀。長江基建（０１０３８）唔見逾２巴仙，報５４﹒９銀。

香江磚頭建設商會今日喺報章到刊登聯署聲明，強烈譴責近日不斷升級嘅暴力行為，同破壞

事件，香江磚頭佬已經連仆低好幾日傷痕累累，恆地（０００１２）趴低近３巴仙，報３６﹒３

５銀。新地（０００１６）、新世界（０００１７）、信置（０００８３）齊齊跌低近２巴仙，

報１０８﹒３銀、９﹒２２銀及１１﹒１２元銀。長實（０１１１３）腳軟逾２巴仙，報

５１﹒４銀。請請！（ｚｚ）



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