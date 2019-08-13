《真知灼見－溫灼培》日圓如上破１０５，下一目標在哪？

《真知灼見》圖表上，日圓一旦上破１０５兌１美元的阻力位，下一位置將很大機會考驗

２０１８年３月２６日高位１０４﹒５５兌１美元。倘進一步走強，便是２０１６年所處的

１００至１０３兌１美元密集區。日本經濟依賴出口，但對於近期日圓強勢，暫未見有日本財金

官員提出太大抗議。這可能與美日現階段正處貿易談判的關鍵時刻有關。市場傳言指，美日貿易

談判有機會於９月份達成，如日本財金官員現在用上人為手段推跌日圓，或會令談判節外生枝。



＊日本官方或用行政手段壓低債息＊



不過，日本央行前政策委員白井早由里（Ｓａｙｕｒｉ Ｓｈｉｒａｉ）於上周五（９日）

就發出警告，如日圓繼續走強，日本央行雖然或不會減息，因為減息會增加商業銀行營運壓力，

但就不排除會用上行政手段壓低日債息，使美債息與日債息保持差距，以降低投資對吸納日圓的

吸引力。不排除日本央行是想借助一位前官員之口講出上述說話，一方面是要對市場發出警告不

要推高日圓匯價，但與此同時又不涉官方言論，以避免與美國在貿易談判上產生磨擦。



＊中美貿易磨擦日圓避險作用加大＊



美國總統特朗普上周五（９日）指，未準備與中國達成貿易協議，更可能取消９月１日的中

美高層次貿易談判。由於現在距離９月１日的日子已不多，上述特朗普言論令人擔心中美貿易磨

擦擴大情況將無可挽回。有關因素料可繼續凸顯日圓的避險功能以至幫助其強勢。另外，有消息

指，由於日本民眾為求取高息，過去一直鍾情購買海外保險產品，但據了解，近期日本相關部門

正嘗試阻止民眾這方面的投資取向，不排除是為了保衛其國內的保險業。而當政府阻止民眾購海

外保險產品同時，變相也助長了日圓匯價強勢。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

