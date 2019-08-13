【減息在即】施羅德：聯儲局減息促使新興市場採取行動

《環富通基金頻道１３日專訊》施羅德新興市場經濟師Ｃｒａｉｇ Ｂｏｔｈａｍ發表道，

印度及巴西的減息幅度大於預期，新興市場或會出現一輪減息潮。

與巴西一樣，印度央行實施大於預期的減息（下調政策利率３５點子至５﹒４％）亦令市場

感到意外。會後聲明的言論取態亦相當溫和，意味著今後或會實施更多減息。

上一次會議（新任行長的首次會議）亦宣布減息，而央行當時已暗示將於本月繼續減息。



＊印度減息因通脹放緩及環球及國內需求減弱＊



毫無疑問，雖然當局擁有放寬政策的政治動機，但目前印度的宏觀經濟環境亦需要當局採取

較溫和的取態。除了通脹放緩之外，央行亦可指出環球及國內需求減弱等理由。

印度整體通脹仍低於４％的目標，而核心通脹持續減弱。核心通脹不包括具波動性的食品及

能源。

央行承認食品價格存在上升風險，特別是由於季風降雨低於常年將對農作物收成產生不利影

響。但通脹似乎不太可能高於目標水平。

利好的是，家庭通脹預期持續下降，而企業預期產出價格將會回落。有鑒於此，央行預測通

脹將於未來１２個月維持於目標區間。



＊儲局啟動寬鬆政策促使新興市場採取更大規模寬鬆＊



更廣泛而言，聯儲局啟動寬鬆政策似乎將促使各新興市場採取更大規模的寬鬆政策。只要聯

儲局維持溫和取態，我們預期區內各國將會實施更多減息，特別是鑒於新興市場央行擁有較大的

政策空間。

其中一項風險是貿易衝突升級以及隨之而來的風險資產（包括新興市場貨幣）疲弱。這或會

促使央行暫緩行動，但我們預期聯儲局及其他地區持續放寬政策，最終將會促使新興市場央行繼

續跟進。（ｈｏ）

