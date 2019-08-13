《經濟通通訊社１３日專訊》台灣媒體引述業界消息指，在美國商務部禁止企業向華為供貨
的禁令給予９０天寬限期於當地時間周六（１７日）屆滿前，華為加緊增加採購零件。
報道指，華為增加向包括大立光、台積電等台灣供應商採購。（ｈｌ）
13/08/2019 09:02
【華為風波】禁令大限將近，傳華為向台灣供應商增購零件
《經濟通通訊社１３日專訊》台灣媒體引述業界消息指，在美國商務部禁止企業向華為供貨
的禁令給予９０天寬限期於當地時間周六（１７日）屆滿前，華為加緊增加採購零件。
報道指，華為增加向包括大立光、台積電等台灣供應商採購。（ｈｌ）
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