【華為風波】禁令大限將近，傳華為向台灣供應商增購零件

《經濟通通訊社１３日專訊》台灣媒體引述業界消息指，在美國商務部禁止企業向華為供貨

的禁令給予９０天寬限期於當地時間周六（１７日）屆滿前，華為加緊增加採購零件。

報道指，華為增加向包括大立光、台積電等台灣供應商採購。（ｈｌ）

