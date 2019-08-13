《匯海澤言－葉澤恆》料人民幣跌勢放緩，德國經濟將影響歐元走勢

《匯海澤言》自從中美兩國經貿官員於７月底會談後，不但未見兩國在貿易談判的氣氛有所

緩和，反而兩國的關係更趨惡化。美國先上調中國餘下進口３０００多億美元進口貨品關稅，再

把中國列入貨幣操控國。中國方面，基本上暫時進口美國農產品，以打擊美國總統特朗普在農材

的選情。不論是在岸或離岸的美元兌人民幣匯價，目前均在７算以上。未來人民幣匯價是否進一

步走弱，筆者認為需要考慮以下多個因素。

首先，中國經濟增長目前出現放緩，人行似乎仍可能考慮把寬鬆貨幣政策留在手上。但要推

出寬鬆貨幣政策，例如減息或定向降準，似乎又要觀察物價走勢。為何近期其他主要工業國家已

經開始減息，但人行似乎未目有意欲，可能是由於中國消費物價指數進一步上升。７月份消費物

價指數按年上升２﹒８％，接近去年２月高位的２﹒９％。通脹持續上升，主要是由於食品價格

持續上升。中國於去年出現非洲豬瘟，需要大舉殺豬，故需要大幅增加進口肉類。加上亦出現其

他天災，增加進口農產品。若人民幣進一步走弱，可能令進口食品價格更高，從而推高進口通脹

。一旦通脹進一步走高，將令央行不能推出刺激貨幣政策，以帶動經濟增長。

第二，美元兌人民幣升穿７算水平後，亞洲區國家或地區的財金官員的警覺性似乎有所提高

。如果記得１９９７至１９９８年亞洲金融風暴時，時任中國總理的朱鎔基曾經表示，為顯示中

國是負責任的國家，中國的人民幣匯價不會隨意貶值。雖然現在的經濟及政治情況不同，但若果

人民幣匯價進一步貶值，亞洲及其他新興市場國家的貨幣亦會受到影響。在這情況下，亞洲區及

新興市場貨幣可能出現螺旋式下跌。因此，預料人民幣匯價即使下跌，跌勢亦會放慢。

第三，過去不少內地企業以美元發行人民幣債券。若人民幣匯價下跌，將令償還美元債務的

企業財政負擔增加。因此，估計有關方面亦會衡量人民幣貶值，對中國企業帶來的影響。

總括而言，預料離岸美元兌人民幣短期將於７﹒０５至７﹒１５之間上落，而短期可以留意

明天公布早上公布的７月份經濟數據。



＊中美貿易戰對德國經濟帶來的影響較預期大＊



中美貿易戰拖累全球經濟表現，但對德國經濟帶來的傷害較預期大，似乎是沒有投資者預料

到的。據最新經濟數據顯示，當地６月份出口按年下跌８％，而工業生產環比下跌１﹒５％，兩

者均較市場預期大。雖然當地失業率只有３﹒１％，屬於偏低水平，但當地消費者及企業投資信

心均受到貿易戰影響。德國不少企業依賴中國市場，但中美貿易戰令中國經濟增長放緩下，亦難

免受到影響。德國兩大汽車巨頭戴姆勒及寶馬，先後發出盈警，反映全球經濟經濟不確定性，影

響了德國的出口業。此外，中國企業亦減少了對歐洲的投資。今年上半年，中國企業收購歐洲企

業或企業股份的金額只有２４億美元，按年大跌八成。對德國的投資只有５﹒０５億美元，而去

年同期超過１００億歐元。

從種種經濟數據反映，德國的經濟目前受到中美貿易戰的影響。德國仍然是歐元區經濟火車

頭，若遲遲未見復甦，可能把經濟不景氣的情況傳導至其他歐元區國家，拖累歐元區經濟。預料

歐元兌美元短期在１﹒１１至１﹒１３之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

