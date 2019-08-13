《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈三〉

《宏策俊見》上期文章曾經和各位討論，在進入債券市場時，市場上有什麼工具可以選擇，

相信各位知道怎樣投資債券後，下一個問題可能就是：我應該選擇那些債券類別？你沒有聽錯，

坊間上的而且確存在不同的債券類別提供投資者選擇，而每一種類別都存有不同特性，了解多一

些可能對你的投資回報或風險管理帶來幫助。

這裏不會直接指出那一類債券最適合某一個人或所有人，因為每個人的投資取向與風險承受

能力也不同，當理性投資者作出任何投資決定前應先考慮自身的合適性，才選擇合適自已的產品

。不過，這裏可以就不同債券類別的特點作出分析，幫助各位更容易理解各種債券特性，之後可

以再考慮那些是適合自已的選擇。



＊政府債與企業債＊



首先，就是政府債及企業債的分類。顧名思義，政府債就是由政府所發行的債券，簡稱國債

，最為市場認識的包括美國及德國等。一個國家發債後，一般將會把資金投資於一些巨型的基礎

建設項目。以已發展國計，例如美國、德國等，國際評級機構通常會給予一個較高的評級，因為

這些國債的違約風險可能接近最低，而且流動性十分高。不過，相對地，也是因為風險較低的因

素，其到期孳息率，作為息率報酬看，也將會較低。

至於企業債，就是由企業自身的名義所發行，通常用作公司內部的營運資金。一般企業債的

投資者除了需要承擔企業個別風險外，還要承擔那企業所在或相關國家的風險，所以風險比較高

。但是，也是因為如此，企業債大多都能提供較高的到期孳息率作為補償，這被稱為「風險溢價

」，也可稱為「信貨息差」。

作為投資者角度，企業債風險相對較高，所面對的不單是國家風險，還有企業風險，但正常

情況下預期可收到的到期息率將會更高。



＊高評級債與高收益債＊



目前環球大部分債券均有要求一些國際評級機構為自已進行評級，比較有名氣的機構例如標

準普爾和惠譽等。若果該債券被評為ＢＢ＋級別或以下的就是高收益債，相反，高於ＢＢ＋的就

算是高評債了。高評級債，又稱投資級別債，是相對優質的債券，由於發行人的現金流管理良好

，加上擁有較佳的償付能力，對投資來說，持有其債券的風險較低，但是亦因如此，其息率回報

也會相對較低。

與高評級債不同的地方是，高收益債的孳息率較高，為投資者帶來更高的潛在息率回報，但

是，不要忘記，高收益債的另一名稱是垃圾債，英文叫（Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ），為何叫垃圾債

券？這是因為她的評級為垃圾級別（即ＢＢ＋或以下），違約率將會較投資級別的更高，除此之

外，債價波動性也會較投資評級的為大，可能會出現如股票般的跌幅。

對投資者而言，先要認清，其實高收益債未必如理想般，既高回報同時又穩定的投資。若果

整體經濟環境或企業盈利改善時，高收益債都能提供較佳的回報；相反，當市場波動性較大，經

濟及盈利前景被看淡時，高評級債便能發揮出較佳穩定性的效果。此外，還有另外一個分別，就

是高評級債一般久期較高，較受利率風險。



＊定息債券與浮息債券＊



定息債券就是定期支付固定利息的債券。目前市面上大部分都是固定利率債券，當投資者投

資這些債券時，只要沒有發生違約等事件，可預期定期收取定額利息及於到期時拿回本金，好處

是於計算上相對方便。

浮息債券，意思就是債券派發的利息不是定額，而是浮動，票面息率通常以銀行同業拆息加

上定額息差所計算，當相關拆息越高，票面息就會越高。雖然投資者所收取的每期利息不像定息

債券般可計算，但事實上浮息的利率風險低很多，因為市場利率的升跌已能大部分反映在票息之

上，債券價格不需要因此而再特別調節，債價因而穩定。

若果投資者期望利率將會持續下跌，選擇定息債券將能受惠；相反在利率上升的預期下，浮

息債券可減少息率變化的影響。正常情況下，定息可使投資者更易掌握現金收入流。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

