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即市新聞

13/08/2019 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》減息，加關稅

　　《宏觀銓局》市場相信美國聯邦儲備局決議減息，能夠抵消特朗普政府上調關稅帶來的影響
。但這個概念在上星期適得其反。聯儲局在７月３１日宣布減息。特朗普總統則於８月１日宣布
，自９月１日起對中國進口總值３０００億美元的貨品實施１０％關稅，標準普爾５００指數在
之後兩個交易日下跌１﹒６％。正如筆者之前提過，今年美國企業情緒相對負面，資本開支持續
放緩。最新一輪關稅在特朗普總統和習近平主席於６月２６日大阪Ｇ２０峰會上宣布休戰後
３６天宣布，定會進一步打擊美國企業情緒，皆因美國貿易政策更加難以估計。
　　一如所料，聯儲局在７月會議中把利率下調四分一厘，並暗示未來會更加因應數據制訂政策
。下次議息會議在９月１７日至１８日舉行，預計關稅的影響會在議程上，縱使關稅對經濟的影
響未必能夠充分反映在經濟數據中。考慮到關稅帶來下行風險，市場目前在９月減息四分一厘的
機會率超過５０％。
　　最近美國宏觀經濟數據顯示，消費開支仍然是美國經濟的唯一支柱。７月份美國勞動市場表
現不俗，非農業職位上個月增加了１６﹒４萬個工作，失業率穩守定在３﹒７％水平。但隨著就
業增長放緩，勞動市場前景轉趨黯淡。７月份的三個月平均就業人數增加了１４萬，遠低於去年
２２﹒３萬的記錄水平。６月份建築開支減少１﹒３％，第三季度建築業前景更為疲弱。雖然核
心資本貨物訂單和出貨量最近有所增加，但６月工廠訂單向下修訂。商業數據繼續疲軟，特別是
製造業方面，反映最近的活動增長可能只是曇花一現。ＩＳＭ製造業綜合指數延續始於去年年底
的跌勢，從６月的５１﹒７跌至７月的５１﹒２，低於市場預期，亦是自２０１６年８月以來最
差。製造業指數向來和ＧＤＰ表現息息相關，故筆者非常重視。‘
　　標準普爾５００指數中有近七成公司公布了第二季業績。到目前為止表現良好，其中七成八
公司收益超出預期。投資者目前預計第二季盈利比去年同期增長４％，遠勝過７月１日預測的
０﹒３％升幅。假如確實達到，就能在第一季度實現的２％後繼續推動增長。儘管企業盈利相對
強勁，美國公司管理層對前景仍然審慎。聯儲局發表褐皮書，由各區聯儲銀行簡述經濟狀況，提
及因貿易政策方向未明，令幾個地區的前景仍然難定。有地區評論說，即使關稅最終取消，對墨
西哥商品突然徵收關稅同樣帶來變數。
　　資產配置方面，筆者在股票和債券態度中立。全球央行會協調貨幣寬鬆政策，加上美國經濟
在穩健消費和企業盈利支持下維持強勢，會對沖因貿易方向未明而帶來的影響。然而，從中期來
看，貿易問題必會對企業投資產生影響。企業投資減少，遲早會對就業和消費產生負面影響。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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