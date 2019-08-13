本地政局未明，港股重挫５４３點收２５２８１，創年初以來新低

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚（１２日）美債孳息率失守１﹒６５厘，加上中美貿易影

響經濟的憂慮，資金轉至避險產品，黃金及日圓攀升，美股道指挫逾三百點。港股受美股拖累，

加上本港政局不穩，恆指低開２８８點報２５５３６點，及後跌幅曾收窄至２０８點報

２５６１６已是全日最高位。不過，特首林鄭月娥在行政會議前會見記者，言詞再度強硬，恆指

跌幅擴大，而到尾市見２５２７０為今年１月４日以來的新低，最終收報２５２８１點，重挫

５４３點或２﹒１％，主板成交８４２﹒９９億元增加逾４３％。國企指數報９８４６，跌

１５１點或１﹒５１％。

Ａ股同樣向下，上證指數報２７９７，跌１７點或０﹒６３％；深成指數報８９０２，跌

７５點或０﹒８５％，兩市成交３３９７億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）隨市繼續受壓，全日跌２﹒４２％，報２３４元；騰訊

（００７００）明日放榜有沽壓，收跌１﹒７６％，報３３４元；大和料本港示威活動對友邦

（０１２９９）新業務價值影響達４％，該股全日走低２﹒９７％，報７３﹒４元；中移動

（００９４１）亦挫２﹒２５％，報６３﹒１元。



＊傳禁止境外結算濠賭挫，蘋果出貨料跌舜宇績前反升＊



據報道指，有傳澳門博監局自８月起禁止博彩中介人，以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基

地，相信新措施是針對貴賓廳，濠賭股受消息影響下挫。美高梅（０２２８２）瀉４﹒２７％，

報１１﹒２元；金沙中國（０１９２８）挫３﹒５９％，報３３﹒６元；澳博（００８８０）跌

２﹒８４％，報７﹒１８元；永利澳門（０１１２８）軟２﹒４１％，報１５﹒３８元；銀河娛

樂（０００２７）中午公布中期純利按年跌７﹒３％至６６﹒８億元，股價急跌５﹒８４％，報

４４﹒３元創逾八個月新低，為跌幅最大恆指成分股。

有市場分析指，今年第二季度蘋果手機在歐洲的出貨量減少１３０萬部，按年跌１７％，不

過小米、三星等手機的出貨量獲得增長，不過手機設備股就漲跌互現。瑞聲科技（０２０１８）

挫１﹒９３％，報３５﹒５元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒４１％，報１０﹒５２元；舜

宇光學（０２３８２）今日放榜，股價率先炒高０﹒４７％，報８６﹒４元，是全日唯一上升的

藍籌股。

市場對全球經濟增長、中美貿易爭端的擔憂增加，加上本港社會氣氛持續緊張，市場避險情

緒強烈，國際金價上破１５２０美元關口，續創２０１３年４月中以來新高，金礦股受捧。中國

黃金（０２０９９）飆１２﹒３６％，報１０元；山東黃金（０１７８７）急升１１﹒９９％，

報１９﹒８元；招金礦業（０１８１８）漲８﹒０５％，報１１﹒２８元；紫金礦業

（０２８９９）走高４﹒９７％，報３﹒１７元。銀價亦攀升約２％，接近２０１７年８月觸及

的高位１７﹒４８元，中國白銀（００８１５）亦飆升３４﹒７４％報１﹒２８元，中國白銀旗

下金貓銀貓（０１８１５）急升３９﹒３９％報０﹒９２元，為升幅最大個股。



＊大摩唱淡本地地產續挫，傳加強房貸監管內銀跌＊



摩根士丹利發表報告，認為下半年住宅樓價、零售銷售將面對更多風險，目前撈底仍為時尚

早，本地地產續挫。恆基地產（０００１２）挫２﹒８１％，報３６﹒３５元；長實集團

（０１１１３）跌２﹒３７％，報５１﹒４元；新鴻基地產（０００１６）走低１﹒８１％，報

１０８﹒３元；新世界發展（０００１７）軟１﹒６％，報９﹒２２元；恆隆地產

（００１０１）亦軟１﹒５５％，報１７﹒７４元。

有報道指，地方監管部門已獲銀保監通知，將展開房地產貸款業務專項檢查，重點檢查內地

銀行在四大領域的房地產業務，針對違規行為嚴格處罰，內銀股普遍下跌。招商銀行

（０３９６８）挫２﹒０５％，報３５﹒７５元；工商銀行（０１３９８）跌２﹒０１％，報

４﹒８８元；建設銀行（００９３９）走低１﹒５７％，報５﹒６４元；交通銀行

（０３３２８）亦跌１﹒１３％，報５﹒２４元；中國銀行（０３９８８）軟１％，報２﹒９７

元。不過，郵儲銀行（０１６５８）就獲交銀國際首予目標５﹒４元，升０﹒９％，報４﹒５元

，是表現最佳國指股。

港銀股繼續受壓，當中匯豐控股（００００５）大股東平保（０２３１８）澄清，入股匯控

純屬公司保險資金的財務性投資，並未參與任何日常經營和管理，惟沽壓未止收挫２﹒２９％，

報５７﹒７元。中銀香港（０２３８８）連挫１３日，全日收跌３﹒９５％報２５﹒５５元，盤

中低見２５﹒５元，再創逾兩年半新低。渣打集團（０２８８８）挫２﹒５３％，報５７﹒８元

。恆生銀行（０００１１）跌２﹒５８％，報１６６﹒１元；東亞銀行（０００２３）走低

２﹒６５％，報２０﹒２元。

中國信達（０１３５９）就收跌３﹒２３％，報１﹒５元，是表現最差國指股。（ａｌ）

