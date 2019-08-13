《股金豐采－涂國彬》憂貿易戰升級，避險續見追捧

《股金豐采》眼下市場情緒相當不穩定，各類資產波幅亦擴大。中美貿易談判成為主要影響

市場的因素之一，５月爭端升級後，８月特朗普再加關稅，令擔憂情緒升溫。恐慌指數ＶＩＸ從

５月開始，重新回到大波動的狀態，單日上漲或下跌一兩成都是正常。



＊ＶＩＸ月初加速走高＊



從８月開始，市場重新進入恐慌狀態，ＶＩＸ在月初加速走高，８月５日曾逼近２５水平，

安全資產最直接受惠，包括黃金、日圓和美債等。隨後幾日擔憂情緒有所回落，ＶＩＸ連續回吐

漲幅，之前大跌的風險資產包括股票等亦有所反彈。但避險資產仍然有支持，畢竟擔憂的問題並

沒有根本性的改善，恐慌隨時可能重新降臨。尤其是下周華為寬限期將屆滿，投資者擔心雙方進

一步深化矛盾。８月１２日ＶＩＸ就大漲１７﹒３６％至２１﹒０９。



＊日圓或有近期新高＊



日圓從５月開始就受到中美貿易戰的影響大漲，光是５月就累積了近３％的漲幅，六七月做

調整，但從８月開始有加速走高。一方面是中美問題，另一方面是對全球經濟增長放慢的擔憂，

日圓動能明顯增強。美元兌日圓很快在月初就跌穿了１０８和１０６，８月１２日一度低見

１０５﹒０５，再創近期高位。對於後市，料美元兌日圓在跌穿主要支持後，有進一步下探的空

間。但並非是單邊下跌，而是隨著市況前景不明朗，日圓波幅將擴大，１００附近的支持暫時還

是有力。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

