《神州經脈》７月ＦＤＩ同比增，人幣中間價九連貶，滬指失二千八

《神州經脈》人民銀行最新公布的金融數據，包括上月新增貸、Ｍ２及社融規模均低於預期

，再加上華為下周起將被美國全面封殺，滬深股市在陰霾下表現乏力，尤其是在金融板塊全線下

挫影響下，滬綜指全日在二千八邊緣徘徊，最終收跌０﹒６３％，報２７９７﹒２６點，不能站

上二千八關以上；深成指全日跌０﹒８５％，創業板指跌１％。

交易冰封，今日兩市成交３３９７億元（人民幣．下同），按日再減少６﹒３％。人行連續

第二日進行逆回購，６００億元７天期逆回購利率持平，今日淨投放６００億元。人民幣兌一美

元中間價今報７﹒０３２６，較上個交易日貶１１５點子，連貶九個交易日，繼續刷新逾１１年

新低。



＊內地７月ＦＤＩ同比增４﹒１％＊



中國１－７月全國新設立外商投資企業２４０５０家，實際使用外資金額５３３１﹒４億元

，同比增長７﹒３％（折７８８億美元，同比增長３﹒６％）。７月當月實際使用外資

５４８﹒２億元，同比增長８﹒７％（折８０﹒７億美元，同比增長４﹒１％）。

另外，商務部外資司公布１－７月全國吸收外資情況，主要投資來源地投資增速不減。主要

投資來源地中，德國、韓國、日本、荷蘭對華投資分別增長７２﹒４％、６９﹒７％、

１２﹒６％和１４﹒３％；歐盟實際投入外資金額同比增長１８﹒３％；「一帶一路」沿線國家

實際投入外資金額同比增長５％。

１－７月，製造業實際使用外資１５４８億元，同比增長２﹒７％；服務業實際使用外資

３７１５﹒７億元，同比增長９﹒３％。高技術產業實際使用外資同比增長４３﹒１％，佔比達

２９﹒３％。高技術製造業實際使用外資５９０億元，同比增１９％。



＊格力電器公布國資控股權出讓方案＊



格力電器（深：０００６５１）昨晚（１２日）公告披露，珠海市國資委原則同意格力電器

１５％國有股權轉讓項目公開徵集受讓方方案，公告稱，轉讓價格依據除權除息事項相應調整後

，每股應不低於４４﹒１７元，且格力集團不接受受讓部分股份的請求，根據計算，今次轉讓股

權事宜涉資至少近４００億元，不過售股底價相較上日收市價折讓了１２﹒３％。

單單財力雄厚並不足夠，公告又列出了受讓方應具備的資質條件。方案明確提出，受讓方還

要有能力為格力電器引入有效的技術、市場及產業協同等戰略資源，協助上市公司提升產業競爭

力，方案甚至還要求受讓方擁有推進珠海市產業升級或產業整合的資源，具備為珠海市導入有效

戰略資源的能力。

另外，格力電器不接受由超過一個法律主體所組成的聯合體的受讓申請。



＊華為禁令寬限期下周屆滿＊



美國商務部今年５月將華為納入禁售名單，但同意給予９０天寬限期，讓美國企業適應有關

禁令。有關寬限期將於下周一（１９日）屆滿，高盛首席美股策略師Ｄａｖｉｄ Ｋｏｓｔｉｎ

警告，事件或導致下周中美貿易戰形勢再度惡化，令市場出現額外波動，並打擊投資人信心。

Ｋｏｓｔｉｎ認為華府不大可能延長有關寬限期，屆時華為在中國以外地區的銷售將面臨立

即風險，而中國則很可能於同日公布報復措施。

另據台灣媒體引述業界消息指，在美國商務部禁止企業向華為供貨的禁令給予９０天寬限期

於當地時間周六（１７日）屆滿前，華為加緊增加採購零件。報道指，華為增加向包括大立光、

台積電等台灣供應商採購。（ｃａ）

