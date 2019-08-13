《鍾之日記》危機重重信心弱，恒指插至今年低

《鍾之日記》８月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



香港反修例風波不息，香港機場昨遭癱瘓，影響廣泛；阿根廷選舉結果令市場擔心引發債務

危機，阿根廷股匯暴挫，披索一度狂跌３０％。中美貿易戰沒見好轉，華為下周起將被美國全面

封殺，高盛料美國不再寬限而中方將會報復，封殺事件或導致形勢再度惡化，令市場出現額外波

動，並打擊投資人信心。

隔晚（１２日）美債孳息率失守１﹒６５厘，資金轉至避險產品，黃金及日圓攀升，美股道

指挫逾三百點。港股受美股拖累，加上本港政局不穩，恆指低開２８８點報２５５３６點，及後

跌幅曾收窄至２０８點報２５６１６已是全日最高位。特首林鄭月娥今早在行政會議前會見記者

，言詞強硬，恆指隨後跌幅擴大，而到尾市見２５２７０為今年１月４日以來的新低，最終收報

２５２８１點，重挫５４３點或２﹒１％，三連跌，主板成交８４２﹒９９億元增逾４３％。



＊Ａ場再失二千八＊



人民銀行最新公布的金融數據，包括上月新增貸、Ｍ２及社融規模均低於預期，再加上華為

下周起將被美國全面封殺，滬深股市在陰霾下表現乏力，尤其是在金融板塊全線下挫影響下，滬

綜指全日在二千八邊緣徘徊，最終收跌０﹒６３％，報２７９７﹒２６點，不能站上二千八關以

上；深成指全日跌０﹒８５％，創業板指跌１％。

交易冰封，兩市成交３３９７億元人民幣，按日再減少６﹒３％。人行連續第二日進行逆回

購，６００億元７天期逆回購利率持平，今日淨投放６００億元。人民幣兌一美元中間價今報

７﹒０３２６，較上個交易日貶１１５點子，連貶九個交易日，繼續刷新逾１１年新低。



＊國泰陷困局兩邊不是人，股價屢刷新低＊



香港反條例運動已被激化至難以調和的地步，上周中聯辦召集香港政商界共同商討，顯然是

要求企業及建制派槍口一致對外，不允許有支持示威者甚至是較為溫和的態度出現，否則中國便

會開動國家機器對其制裁，擁有國資股東的國泰航空（００２９３）便成為被國家「格外關照」

的對象。

國泰之所以成為北京口誅筆伐的對象，因為該公司有機長因參與示威行動被控暴動罪，且大

量員工有份參與機場集會，一名港龍空姐在地鐵與其他意見人士發生爭執，片段在內地亦被廣傳

。

太古集團主席施銘倫１２日已急赴京與民航局副局長崔曉峰面見，期間國泰對旗下員工表達

意見的態度急轉直下，不向涉案機長安排任何飛行任務，又發電郵警告員工不許參與機場集會，

更發聲明譴責示威者昨日癱瘓機場的行為，其意圖昭然若揭。

不過眾所周知，航空從業人員是具有最強議價能力的工種，因其專業門檻高、且對社會影響

大，所以國泰面臨著得失北京政府及旗下員工的兩難，腹背受敵，今日國泰大跌２﹒６％，報

９﹒５５元，盤中創下去年１１月以來新低。

香港機場昨日被憤怒的群眾癱瘓，中信證券分析指，深圳機場（深：００００８９）短期有

望承接三分一旅客，長期或提升其國際樞紐戰略地位，深圳機場今日漲停。香港具備「一國兩制

」的優勢，在轉口業務上具有深圳無可比擬的地位，深圳機場和香港機場之間，雖然仍有著很大

的距離，不過，中國民航局最新表態要提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，香港機場被分流的挑

戰，不可少看。



＊內憂外患７月二手成交挫，啟德商業地皮低預期＊



中美貿戰惡化，社會運動持續，本港強韌的樓市終見受影響。據中原發布數據顯示，７月二

手公屋買賣合約登記錄得４６宗，總值１﹒３６億元，較６月分別跌３５﹒２％及３４﹒５％，

創九個月新低。

銀行按揭方面，匯豐（００００５）繼６月削減按揭現金回贈後，再進一步將現金回贈削減

低至１％，並覆蓋所有類型按揭，無論是一手、二手或轉按，１０００萬元以下物業清一色現金

回贈率大幅削至１％，而１０００萬元以上則下調至１﹒５％。新批按揭上調封頂利率，由以往

最優惠利率（Ｐ）減２﹒７５％，增加至Ｐ－２﹒６５％，意味實際利率為２﹒４７５％。

另外「麵粉」亦見向下的趨勢，遠東發展（０００３５）旗下的訊安以２４﹒４６億元中標

啟德體育園區內的一塊商業╱酒店地皮，每呎樓面地價逾７１０９元，遜市場預期的最低樓面地

價８０００元及地皮估值２７﹒５６億元。

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文認為，中標比已「調低」的下限還低，反映發展商雖

然對香港樓市仍有信心，但在近日社會運動及貿易戰等影響下，商業地皮始終依靠社會消費力支

持，故此在「不可分拆的商業地」的出價上亦轉趨保守。中原專業服務黎堅輝則認為，地塊極速

批出，可見政府接受現實，不願看見流標收場。

受本港內憂外患影響，市場氣氛漸趨保守，本地地產股普遍走低。港鐵公司（０００６６）

挫３﹒９％，希慎興業（０００１４）挫３﹒４％，會德豐（０００２０）跌３％，恆基地產

（０００１２）跌２﹒８％，九龍倉（００００４）及長實集團（０１１１３）跌２﹒４％，九

龍建業（０００３４）跌２﹒３％，嘉華國際（００１７３）跌１﹒９％。



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