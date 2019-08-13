  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2019 17:01

《鍾之日記》危機重重信心弱，恒指插至今年低

　　《鍾之日記》８月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。

　　香港反修例風波不息，香港機場昨遭癱瘓，影響廣泛；阿根廷選舉結果令市場擔心引發債務
危機，阿根廷股匯暴挫，披索一度狂跌３０％。中美貿易戰沒見好轉，華為下周起將被美國全面
封殺，高盛料美國不再寬限而中方將會報復，封殺事件或導致形勢再度惡化，令市場出現額外波
動，並打擊投資人信心。
　　隔晚（１２日）美債孳息率失守１﹒６５厘，資金轉至避險產品，黃金及日圓攀升，美股道
指挫逾三百點。港股受美股拖累，加上本港政局不穩，恆指低開２８８點報２５５３６點，及後
跌幅曾收窄至２０８點報２５６１６已是全日最高位。特首林鄭月娥今早在行政會議前會見記者
，言詞強硬，恆指隨後跌幅擴大，而到尾市見２５２７０為今年１月４日以來的新低，最終收報
２５２８１點，重挫５４３點或２﹒１％，三連跌，主板成交８４２﹒９９億元增逾４３％。

＊Ａ場再失二千八＊

　　人民銀行最新公布的金融數據，包括上月新增貸、Ｍ２及社融規模均低於預期，再加上華為
下周起將被美國全面封殺，滬深股市在陰霾下表現乏力，尤其是在金融板塊全線下挫影響下，滬
綜指全日在二千八邊緣徘徊，最終收跌０﹒６３％，報２７９７﹒２６點，不能站上二千八關以
上；深成指全日跌０﹒８５％，創業板指跌１％。
　　交易冰封，兩市成交３３９７億元人民幣，按日再減少６﹒３％。人行連續第二日進行逆回
購，６００億元７天期逆回購利率持平，今日淨投放６００億元。人民幣兌一美元中間價今報
７﹒０３２６，較上個交易日貶１１５點子，連貶九個交易日，繼續刷新逾１１年新低。

＊國泰陷困局兩邊不是人，股價屢刷新低＊

　　香港反條例運動已被激化至難以調和的地步，上周中聯辦召集香港政商界共同商討，顯然是
要求企業及建制派槍口一致對外，不允許有支持示威者甚至是較為溫和的態度出現，否則中國便
會開動國家機器對其制裁，擁有國資股東的國泰航空（００２９３）便成為被國家「格外關照」
的對象。
　　國泰之所以成為北京口誅筆伐的對象，因為該公司有機長因參與示威行動被控暴動罪，且大
量員工有份參與機場集會，一名港龍空姐在地鐵與其他意見人士發生爭執，片段在內地亦被廣傳

　　太古集團主席施銘倫１２日已急赴京與民航局副局長崔曉峰面見，期間國泰對旗下員工表達
意見的態度急轉直下，不向涉案機長安排任何飛行任務，又發電郵警告員工不許參與機場集會，
更發聲明譴責示威者昨日癱瘓機場的行為，其意圖昭然若揭。
　　不過眾所周知，航空從業人員是具有最強議價能力的工種，因其專業門檻高、且對社會影響
大，所以國泰面臨著得失北京政府及旗下員工的兩難，腹背受敵，今日國泰大跌２﹒６％，報
９﹒５５元，盤中創下去年１１月以來新低。
　　香港機場昨日被憤怒的群眾癱瘓，中信證券分析指，深圳機場（深：００００８９）短期有
望承接三分一旅客，長期或提升其國際樞紐戰略地位，深圳機場今日漲停。香港具備「一國兩制
」的優勢，在轉口業務上具有深圳無可比擬的地位，深圳機場和香港機場之間，雖然仍有著很大
的距離，不過，中國民航局最新表態要提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，香港機場被分流的挑
戰，不可少看。

＊內憂外患７月二手成交挫，啟德商業地皮低預期＊

　　中美貿戰惡化，社會運動持續，本港強韌的樓市終見受影響。據中原發布數據顯示，７月二
手公屋買賣合約登記錄得４６宗，總值１﹒３６億元，較６月分別跌３５﹒２％及３４﹒５％，
創九個月新低。
　　銀行按揭方面，匯豐（００００５）繼６月削減按揭現金回贈後，再進一步將現金回贈削減
低至１％，並覆蓋所有類型按揭，無論是一手、二手或轉按，１０００萬元以下物業清一色現金
回贈率大幅削至１％，而１０００萬元以上則下調至１﹒５％。新批按揭上調封頂利率，由以往
最優惠利率（Ｐ）減２﹒７５％，增加至Ｐ－２﹒６５％，意味實際利率為２﹒４７５％。　　
　　另外「麵粉」亦見向下的趨勢，遠東發展（０００３５）旗下的訊安以２４﹒４６億元中標
啟德體育園區內的一塊商業╱酒店地皮，每呎樓面地價逾７１０９元，遜市場預期的最低樓面地
價８０００元及地皮估值２７﹒５６億元。
　　萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文認為，中標比已「調低」的下限還低，反映發展商雖
然對香港樓市仍有信心，但在近日社會運動及貿易戰等影響下，商業地皮始終依靠社會消費力支
持，故此在「不可分拆的商業地」的出價上亦轉趨保守。中原專業服務黎堅輝則認為，地塊極速
批出，可見政府接受現實，不願看見流標收場。
　　受本港內憂外患影響，市場氣氛漸趨保守，本地地產股普遍走低。港鐵公司（０００６６）
挫３﹒９％，希慎興業（０００１４）挫３﹒４％，會德豐（０００２０）跌３％，恆基地產
（０００１２）跌２﹒８％，九龍倉（００００４）及長實集團（０１１１３）跌２﹒４％，九
龍建業（０００３４）跌２﹒３％，嘉華國際（００１７３）跌１﹒９％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道13/08/2019
【長痛漫漫】「完美風暴」夾擊收租股呻苦 關焯照籲政府需解內患
FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金