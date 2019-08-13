《經濟通通訊社１３日專訊》科創板進入第四個交易周，微芯生物（滬：６８８３２１）作
為科創板首家創新藥公司，昨日（１２日）首日上市最高曾漲超過５倍，但不少投資者決定賺夠
離場，最終全日漲３６６﹒５％，收報９５﹒３１元人民幣。
微芯生物今日套現潮繼續，現價挫１０﹒６％，報８５﹒２元人民幣。（ｅｙ）
13/08/2019 10:56
【科創板】微芯生物上市次日套現潮繼續，現挫近１１％
《經濟通通訊社１３日專訊》科創板進入第四個交易周，微芯生物（滬：６８８３２１）作
為科創板首家創新藥公司，昨日（１２日）首日上市最高曾漲超過５倍，但不少投資者決定賺夠
離場，最終全日漲３６６﹒５％，收報９５﹒３１元人民幣。
微芯生物今日套現潮繼續，現價挫１０﹒６％，報８５﹒２元人民幣。（ｅｙ）
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