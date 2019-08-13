【駐滬專電】上海証大集團暫停旗下網貸業務，解散全體員工

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》據內媒報導，上海証大集團旗下的財富公

司上海證大投資諮詢日前（１２日）向全體員工發郵件，要求即日起暫停所有貸款新增業務，保

留正常的貸款催收；並決定提前終止公司總部及全部分公司人員勞動合同。

在上述消息爆出後，上海證大（００７５５）立刻發布聲明澄清，公司的主營業務為房地產

建築開發、運營和管理，業務範圍與上述諮詢公司無任何交集，且公司與咨詢公司無任何業務往

來。

公告提到，上述諮詢公司實際控制人為戴志康，而戴志康已於２０１５年２月１３日完成其

所持有的公司控制性股權的全部轉讓，並已不再擔任公司任何職務。公司與諮詢公司無任何股權

關連關係，亦無任何交叉持股現象。

據悉，此次全體裁員的上海證大投資諮詢於２０１１年成立，註冊資本１９６０萬元人民幣

，位於上海市浦東新區，公司的實際控制人為上海証大集團董事長戴志康。証大投資諮詢是証大

財富的線下資產端門店。

同日，証大財富網貸平台「撈財寶」也同樣陷入被銀行終止存管的困境。據「撈財寶」官方

網站的公告顯示，「因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業務調整，華瑞銀行單方面決定在８月

１３日起終止存管合作。即日起，撈財寶停止新增業務，平台停止充值服務與債權轉讓服務，提

現功能正常。」

「撈財網」官網顯示，其創始人、董事長同樣是戴志康。

上海証大集團是上海知名的民營集團公司，成立於１９９３年，廣泛涉足金融投資、房地產

開發等。

