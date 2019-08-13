《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家民航局公告，民航局副局長崔曉峰昨
日（１２日）在北京應約會見了太古集團主席施銘倫。公告沒透露會面詳情。
太古集團持有香港主要航空公司－－國泰航空（００２９３）的多數股權。
國家民航局上周五（９日）向國泰發出重大航空安全風險警示，向國泰提出３點要求，包括
跟參與和支持非法示威的員工「割席」，禁止相關員工執行內地航班職務。國泰現已遵從民航局
要求，並證實被控暴動罪的機師已停飛，另解僱兩名行為不當的地勤員工。
13/08/2019 09:27
【修例風暴】國家民航局副局長在京應約會見太古集團施銘倫
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家民航局公告，民航局副局長崔曉峰昨
日（１２日）在北京應約會見了太古集團主席施銘倫。公告沒透露會面詳情。
太古集團持有香港主要航空公司－－國泰航空（００２９３）的多數股權。
國家民航局上周五（９日）向國泰發出重大航空安全風險警示，向國泰提出３點要求，包括
跟參與和支持非法示威的員工「割席」，禁止相關員工執行內地航班職務。國泰現已遵從民航局
要求，並證實被控暴動罪的機師已停飛，另解僱兩名行為不當的地勤員工。
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