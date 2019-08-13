【修例風暴】國航：部分進出香港航班取消或備降

《經濟通通訊社１３日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）在微博發文，

稱「受８月１２日香港國際機場服務保障能力限制影響，國航部分進出港航班取消或備降，後續

國航將動態調整航班」。

大批市民昨日（１２日）下午在香港機場舉行集會，不滿警方周日的執法手法。機管局昨晚

６時開始，實施航班重新編配，限制飛機升降量。直到今早６時起已重新編配航班，陸續回復航

班升降。（ａｃ）

