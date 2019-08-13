《經濟通通訊社１３日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）在微博發文，
稱「受８月１２日香港國際機場服務保障能力限制影響，國航部分進出港航班取消或備降，後續
國航將動態調整航班」。
大批市民昨日（１２日）下午在香港機場舉行集會，不滿警方周日的執法手法。機管局昨晚
６時開始，實施航班重新編配，限制飛機升降量。直到今早６時起已重新編配航班，陸續回復航
班升降。（ａｃ）
13/08/2019 08:25
【修例風暴】國航：部分進出香港航班取消或備降
《經濟通通訊社１３日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）在微博發文，
稱「受８月１２日香港國際機場服務保障能力限制影響，國航部分進出港航班取消或備降，後續
國航將動態調整航班」。
大批市民昨日（１２日）下午在香港機場舉行集會，不滿警方周日的執法手法。機管局昨晚
６時開始，實施航班重新編配，限制飛機升降量。直到今早６時起已重新編配航班，陸續回復航
班升降。（ａｃ）
|國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
|生財有道12/08/2019
【玩賺QQ】次季手遊收入料大彈兩成 騰訊「爆款」冀持續變現
|生財有道12/08/2019
【華為動向】開發者大會亮點逐個捉 華為鴻蒙OS與EMUI 10
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰