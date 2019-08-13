《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，７月新增人民幣貸款１﹒０６萬億元，低於預
測的１﹒２５萬億元；當月社會融資規模增量為１﹒０１萬億元人民幣，遠低於預測的１﹒５萬
億元，比上年同期少２１０３億元。
聯訊證券李奇霖、鍾林楠認為，７月社融和貸款均大幅低於預期，表外業務項和企業短期貸
款是主要拖累項，該兩項的大幅減少可能與６月季末衝存款行為有關。一般在季末月，為了應對
存款考核，銀行一方面會利用企業短貸來派生存款，在６月過後，這些短期貸款陸續到期，帶來
企業短期貸款的大幅減少。（ｃａ）
13/08/2019 09:19
【數據解讀】聯訊證券：７月社融和貸款均大幅低於預期
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，７月新增人民幣貸款１﹒０６萬億元，低於預
測的１﹒２５萬億元；當月社會融資規模增量為１﹒０１萬億元人民幣，遠低於預測的１﹒５萬
億元，比上年同期少２１０３億元。
聯訊證券李奇霖、鍾林楠認為，７月社融和貸款均大幅低於預期，表外業務項和企業短期貸
款是主要拖累項，該兩項的大幅減少可能與６月季末衝存款行為有關。一般在季末月，為了應對
存款考核，銀行一方面會利用企業短貸來派生存款，在６月過後，這些短期貸款陸續到期，帶來
企業短期貸款的大幅減少。（ｃａ）
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