【數據解讀】群益證券：７月新增貸回落，實體經濟需求處較弱水平

《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月新增貸款、Ｍ２及社融增量全線低於預期。群益證券

認為，７月新增信貸表現低於預期，企業和居民端均有所回落，尤其在企業端回落較弱，這體現

目前實體經濟需求相對處於較弱水平。社融方面，目前表外融資回至弱勢，主要源於企業未貼現

票據減少。

從貨幣增速來看，Ｍ２有所回落，或與信貸及表外融資較弱背景下銀行信貸派生能力下降有

關，目前監管層已強調將保持Ｍ２增速與名義ＧＤＰ增速相匹配，在此背景下，預計未來Ｍ２增

速整體將趨向平穩。（ｃａ）

