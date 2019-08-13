《經濟通通訊社１３日專訊》近期，內地生豬價格受到供求關係的影響繼續上漲。目前瘦肉
型豬出廠價為每公斤２０元人民幣左右，已經接近歷史最高點。
業內人士分析，未來一段時間，國內生豬價格或將突破這一極值。同時，業內人士表示，近
期出現的台風天氣對中國整體生豬價格影響較小。（ｃａ）
13/08/2019 16:58
【豬瘟來襲】內地生豬價續漲至每公斤２０元人幣，接近歷史最高點
《經濟通通訊社１３日專訊》近期，內地生豬價格受到供求關係的影響繼續上漲。目前瘦肉
型豬出廠價為每公斤２０元人民幣左右，已經接近歷史最高點。
業內人士分析，未來一段時間，國內生豬價格或將突破這一極值。同時，業內人士表示，近
期出現的台風天氣對中國整體生豬價格影響較小。（ｃａ）
|FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
|生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
|國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰