【豬瘟來襲】內地生豬價續漲至每公斤２０元人幣，接近歷史最高點

《經濟通通訊社１３日專訊》近期，內地生豬價格受到供求關係的影響繼續上漲。目前瘦肉

型豬出廠價為每公斤２０元人民幣左右，已經接近歷史最高點。

業內人士分析，未來一段時間，國內生豬價格或將突破這一極值。同時，業內人士表示，近

期出現的台風天氣對中國整體生豬價格影響較小。（ｃａ）

