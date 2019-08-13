《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月新增人民幣貸款１﹒０６萬億元（人民幣．下同），
新增社融１﹒０１萬億，社融同比增１０﹒７％，Ｍ２同比增速回落至８﹒１％。中信證券銀行
業首席分析師肖斐斐點評數據稱，社融投放進入鞏固期，後續政策重點在於引導有效需求（主要
是財政政策相關）和高質量投放（製造業中長期貸款等），預計社融增速將保持整體穩定。中報
密集披露期的到來，上市銀行盈利確定性有望持續確認，看好板塊配置價值。（ｗｌ）
13/08/2019 09:19
【數據解讀】中信證券：社融投放進入鞏固期，料將保持穩定
《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月新增人民幣貸款１﹒０６萬億元（人民幣．下同），
新增社融１﹒０１萬億，社融同比增１０﹒７％，Ｍ２同比增速回落至８﹒１％。中信證券銀行
業首席分析師肖斐斐點評數據稱，社融投放進入鞏固期，後續政策重點在於引導有效需求（主要
是財政政策相關）和高質量投放（製造業中長期貸款等），預計社融增速將保持整體穩定。中報
密集披露期的到來，上市銀行盈利確定性有望持續確認，看好板塊配置價值。（ｗｌ）
|國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
|生財有道12/08/2019
【玩賺QQ】次季手遊收入料大彈兩成 騰訊「爆款」冀持續變現
|生財有道12/08/2019
【華為動向】開發者大會亮點逐個捉 華為鴻蒙OS與EMUI 10
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰