【數據解讀】中信證券：社融投放進入鞏固期，料將保持穩定

《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月新增人民幣貸款１﹒０６萬億元（人民幣．下同），

新增社融１﹒０１萬億，社融同比增１０﹒７％，Ｍ２同比增速回落至８﹒１％。中信證券銀行

業首席分析師肖斐斐點評數據稱，社融投放進入鞏固期，後續政策重點在於引導有效需求（主要

是財政政策相關）和高質量投放（製造業中長期貸款等），預計社融增速將保持整體穩定。中報

密集披露期的到來，上市銀行盈利確定性有望持續確認，看好板塊配置價值。（ｗｌ）

