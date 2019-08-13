《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月信貸數據顯示信貸投放回落，銀河證券發表最新報告
認為，在堅持結構性精準投放的基礎上，貨幣政策預計繼續維持穩健靈活適度，重點支持民營小
微企業，綜合採用定向降準和公開市場利率調節等手段，多措並舉實施偏寬鬆的政策操作。
報告指出，穩增長與促改革並舉預計成為下半年宏觀政策的顯著特點。經濟基本面下行壓力
疊加貨幣政策寬鬆環境，使得未來半年利率仍有下行空間，繼續看好利率債與黃金等避險資產的
表現。（ｗｌ）
13/08/2019 13:54
【數據解讀】銀證：料貨幣政策續穩健靈活適度，看好避險資產
《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月信貸數據顯示信貸投放回落，銀河證券發表最新報告
認為，在堅持結構性精準投放的基礎上，貨幣政策預計繼續維持穩健靈活適度，重點支持民營小
微企業，綜合採用定向降準和公開市場利率調節等手段，多措並舉實施偏寬鬆的政策操作。
報告指出，穩增長與促改革並舉預計成為下半年宏觀政策的顯著特點。經濟基本面下行壓力
疊加貨幣政策寬鬆環境，使得未來半年利率仍有下行空間，繼續看好利率債與黃金等避險資產的
表現。（ｗｌ）
|FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
|生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
|國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰