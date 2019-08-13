【數據解讀】銀證：料貨幣政策續穩健靈活適度，看好避險資產

《經濟通通訊社１３日專訊》內地７月信貸數據顯示信貸投放回落，銀河證券發表最新報告

認為，在堅持結構性精準投放的基礎上，貨幣政策預計繼續維持穩健靈活適度，重點支持民營小

微企業，綜合採用定向降準和公開市場利率調節等手段，多措並舉實施偏寬鬆的政策操作。

報告指出，穩增長與促改革並舉預計成為下半年宏觀政策的顯著特點。經濟基本面下行壓力

疊加貨幣政策寬鬆環境，使得未來半年利率仍有下行空間，繼續看好利率債與黃金等避險資產的

表現。（ｗｌ）

