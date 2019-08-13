《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行的６００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放６００億元，人行連續第二日進行逆回購，兩
日累計投放９００億元。（ａｃ）
13/08/2019 10:25
【人行放水】人行６００億逆回購利率持平，連續兩日投放９００億
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行的６００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放６００億元，人行連續第二日進行逆回購，兩
日累計投放９００億元。（ａｃ）
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