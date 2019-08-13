《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部今年５月將華為納入禁售名單，但同意給予９０天
寬限期，讓美國企業適應有關禁令。有關寬限期將於下周一（１９日）屆滿，高盛首席美股策略
師Ｄａｖｉｄ Ｋｏｓｔｉｎ警告，事件或導致下周中美貿易戰形勢再度惡化，令市場出現額外
波動，並打擊投資人信心。
Ｋｏｓｔｉｎ認為華府不大可能延長有關寬限期，屆時華為在中國以外地區的銷售將面臨立
即風險，而中國則很可能於同日公布報復措施。（ｅｙ）
13/08/2019 09:58
【華為風波】華為下周將被全面封殺，高盛料美不再寬限中方將報復
《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部今年５月將華為納入禁售名單，但同意給予９０天
寬限期，讓美國企業適應有關禁令。有關寬限期將於下周一（１９日）屆滿，高盛首席美股策略
師Ｄａｖｉｄ Ｋｏｓｔｉｎ警告，事件或導致下周中美貿易戰形勢再度惡化，令市場出現額外
波動，並打擊投資人信心。
Ｋｏｓｔｉｎ認為華府不大可能延長有關寬限期，屆時華為在中國以外地區的銷售將面臨立
即風險，而中國則很可能於同日公布報復措施。（ｅｙ）
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