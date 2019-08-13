【修例風暴】外交部駐港公署促美國會議員與極端暴力分子劃清界限

《經濟通通訊社１３日專訊》據《央視》報道，外交部駐港公署發言人強調，香港是中國的

香港，香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織或個人以任何方式干預。任何人都不要低估

我們維護國家主權安全和香港繁榮穩定的堅定決心，都不要痴心妄想我們會屈服於外國干預勢力

的威脅與壓力。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Ｍｉｔｃｈ ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ）日前在

Ｔｗｉｔｔｅｒ上警告中國，對香港抗議活動進行任何的暴力鎮壓都將是完全無法令人接受的。

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