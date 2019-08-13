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即市新聞

13/08/2019 12:26

【ＦＯＣＵＳ】港機場停運刺激全球避險，保財富避短痛難避長痛？

　　【ＦＯＣＵＳ】「阿根廷總統競逐連任爆冷潰敗」及「香港機場破天荒停運」兩大消息，刺
激全球金融市場開啟避險模式－－３０年期美債殖利率逼近歷史低點，日圓兌美元升破７個月高
點，人民幣中間價九連貶，道指滬指恆指齊齊重挫……
　　周二（１３日）從《人民日報》頭版文章「中國有足夠信心底氣戰勝任何困難挑戰」，到特
首於行政會議復會前見傳媒時續避答「是或否」會「撤回」逃犯條例，中美貿易戰及香港反修例
風暴的逆風勢續勁吹。想保住個人財富，現金、黃金、白銀、長期限國債、擁有穩健資產負債表
和派息的非周期類股票，或是首選。不過，短痛或可規避，仍需小心「我城」長痛漫漫無期。

＊「以暴易暴」惡性循環恐升級＊

　　就在周一（１２日），「Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ａｉｒｐｏｒｔ」三個大字頻密閃現於全球
媒體的ｂｒｅａｋｉｇ　ｎｅｗｓ。由於反修例示威者「塞爆」抵港、離境大堂靜坐抗議，機管
局於下午３時４５分「破天荒」於非颱風因素下宣布機場停運。
　　據政府統計處數據估算，２０１８年經空運整體進出口貨值高達３７０８５億元，香港機場
停運一日的空運貨值理論損失值即逾百億元；再以去年全年客運量、機管局１８╱１９年度盈利
估算，停運一日將影響至少２０萬人次客流、減少機管局盈利２２８５萬元。
　　經此一役，堅持「五大訴求」的示威者無懼與香港「攬炒」的心態愈加明顯；而從近日內地
官媒逐一反駁民間五大訴求、港澳辦最新稱「（示威）開始出現恐怖主義苗頭」等表態；以及特
首周二指「待一切平靜後，真誠對話」看，北京勢就以「止暴制亂」為首務企硬，換言之，激進
示威者與警方之間的「以暴易暴」惡性循環恐續升級失控。

＊深圳機場股價「躺著贏」漲停＊

　　如同特首周二稱，香港這個亞洲金融中心從示威活動中復甦可能需要很長時間；以及大摩亞
洲區前主席Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｒｏａｃｈ警告，示威將極大重創香港的競爭力
（ｖｅｒｙ　ｓｅｒｉｏｕｓ　ｂｌｏｗ　ｔｏ　ｃｉｔｙ’ｓ　
ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ）。
　　而國家民航局昨晚因應香港機場停運事件就發表聲明表示，將會採取相關的措施，提升粵港
澳大灣區機場群中轉能力，保障內地與香港間旅客正常出行；消息刺激有望承接三分一港客的深
圳機場（深：００００８９）周二漲停。

＊長痛恐漫漫無期＊

　　本就陷入中美貿易戰風眼的香港，近期股樓投資氣氛雙雙低沉。不單港股成交縮至
６００億以下且一眾本地股捱沽，最新一幅啟德商業地以接近市場估值下限成交，市場需密切注
視傳聞今年登陸香港的阿里巴巴會否推遲上市計劃，及港股ＩＰＯ市場會否急速降溫。
　　對於熱衷投資的港人來說，股樓氣氛雙雙跌入低點之際，黃金、白銀、長期限國債、擁有穩
健資產負債表和派息的非周期類股票，或是首選。但個人財富縮水的短痛或可規避，仍需小心「
我城」長痛漫漫無期。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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