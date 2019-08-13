《匯市縱橫－蕭啟洪》「屈服」兩字易寫難講

《匯市縱橫》目前中美貿易戰正不斷升溫，不知伊於胡底，連帶本港零售業表現亦受到拖累

，市面更加是一片冷清。身為香港人的我，當然要留港多消費，支持一下。近日筆者途經某一大

型玩具連鎖店時，突然遠處傳來一陣陣哭鬧不停的嘈雜聲音，令到筆者面色一沉，手心冒汗。後

來才發現原來是一個小朋友正不停地「扭計」，和叫囂著「我要買玩具，嗚嗚嗚……」，令到當

時他的父母很尷尬，還看到有少許體罰，不敢令筆者搖一搖頭，鼻子一酸。

其實，在小朋友的世界裏很簡單，在玩具店看到自己喜歡的玩具，父母拒絕購買，又或提出

各種要求，父母又不願意就範，孩子便會在街上發脾氣「扭計」，甚至大吵大鬧，這完全是出自

於小朋友的自然反射行為。雖然這是可以理解，但倘若父母因此而「屈服」（不過現今很多父母

卻選擇了寵壞自己的小孩），他們便知道此法行得通，日後更有可能以大吵大鬧去作為滿足要求

的手段。因此，在這個階段，家長要讓孩子學習聽從指令，重點在於說話和溝通技巧，要讓孩子

清楚接收和跟從指示的重要性。



＊中美恐長期衝突，逼各國央行減息＊



說到「屈服」兩字，何其敏感！如今中美貿易戰號角已響起，使環球市場陷入一片動盪。事

實上，美國不止遏制中國崛起，而是想打壓所有可能挑戰美國地位的國家，有如當年的蘇聯、日

本都曾是打壓對象。所謂的美中貿易逆差，從來都只屬切入點，背後牽涉的實是美國遏制中國崛

起的長遠國策。翻查美國４月公布涉及１３００多項商品的關稅清單，當中逾半均與「中國製造

２０２５」行業有關，包括航空、航天、信息和通訊技術、機械人技術等，劍指中國經濟轉型的

意欲甚為明顯。對中國而言，可謂「前車可鑑」。１９８０年代起日本經濟崛起，列根政府屢次

對日本進口鋼鐵、汽車、半導體等啟動「３０１調查」，最終逼使日本簽署《廣場協議》，導致

日圓大幅升值，令日本經濟步入長期低迷。

故此，儘管美國向中國已採取多方面施壓，但中方亦沒有輕易「屈服」，一直奉陪到底以堅

決反制作回應。這點可能連白宮也沒預料到。不過，由於現時特朗普的貿易政策贏得國內選民掌

聲，加上美國１１月的國會中期選舉趨近，中美貿易戰恐怕仍會繼續升溫。此外，有鑑於中國已

被美國標籤為匯率操縱國，意味著貿易戰已演變成金融戰或貨幣戰，大家可能要為長期衝突作好

準備。除美國進一步向中國商品加徵關稅外，同時亦可能會逼使世界各國央行進一步減息，以寬

鬆的貨幣政策刺激經濟。而中國在政策支持預期下，中國經濟有望在下半年保持穩定。



＊本周策略＊



黃金：早前建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已於１４８０平倉，獲利９５美元。



英鎊：本周建議候高於１﹒２２５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２０２０，止蝕１﹒２３２０。



歐元：本周建議候高於１﹒１３００沽出歐元兌美元，目標１﹒１１２０，止蝕１﹒１４００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

