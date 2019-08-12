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即市新聞

12/08/2019 10:55

《政經脈搏－許照中》「積極不干預」形同「你死你賤」

　　《政經脈搏》「大市場小政府」，「積極不干預」是特區政府自回歸前後一直以來奉行的治
理政策，所謂「做大個餅，全面開放向國際化發展，便可讓社會大眾共同分享發展的成果」的這
個口號說來娓娓動聽，可是，這樣跡近烏托邦，無為而治的管治理念，卻可能只適合在理想中的
大同世界裏面實施，在現今環球化市場發展，百業都需要面對外來國際巨型企業的強烈競爭的境
況之下，各當地行業缺少了得到適度的保護和扶持，卻每讓有關社會出現嚴重傾斜，致財富不均
，不公平競爭，社會不平衡發展等現象，最終帶來民眾對政府施政不滿的惡果，這次特區政府修
訂條例所引發的社會紛亂，除政治上被人有機可乘，對特區政府進行攻擊之外，歸根究底其實也
是對於特區政府施政的不滿的一場積累已久的民怨的爆發。

＊過客心態令管治出問題＊
　
　　我在對上的一篇文章說過，在所謂的「大市場小政府」，積極的不干預，只朝全面開放，自
由競爭的政策之下，本地巿場尤其是金融業與個別專業行業面對國際巨型競爭對手，多數由於並
未具備與他們競爭的條件，致業務發展節節處於下風，經營困難，甚至或被逼拱手讓人或離開市
場，令本土有志事業發展者大有被挫敗的感覺，也影響了年青人就業或創業的機會，歷任以來主
要特區領導官員一味只朝巿場發展和經濟效益等大處看，卻忽略了普羅大眾並未能共享其成就所
帶來的好處，相反是有關業者經營處處居於人下，民怨自然悠然而生，爆發只是時間的問題。
　
　　造成有如此的現象，我說乃是由於自回歸以來，歷任特區主要官員仍然未能擺脫殖民地政府
管治的思維，沒有於任何時間把本地市民的長遠利益與福祉放在第一位；過去的港英殖民政府只
不過視市民作為延續他們殖民統治的棋子，從來沒有也沒需要為本土市民的長遠利益籌謀，因此
採取放任態度，任由外資操控市場話語權尚可理解，但是特區回歸，同置一個中國之下，管治官
員如果仍然以「過客」的心態，事不關己，作出管治，問題便必然會來了。

＊未盡力為市民福祉籌劃＊
　
　　個人認為，視民如子的政府必然會處處維護其子民的利益，盡一切努力為他們的福祉和長遠
的存活利益籌劃，所謂「積極的不干預」，說的不好聽便等如「你死你賤」，而這種情況恰恰正
是回歸２２年前後以來在不少主要行業尤其是專業服務行業明顯出現了的光景。
　
　　說到這裏，筆者既屬金融服務業界的一員，便不妨舉一個有關金融服務市場的例子，
２０００年代初期正當前中國證監會主席周正慶仍然在任的時候，有一次他來港參加一個研討會
，在座有參與者問他中國金融服務市場什麼時候才會對外開放，讓外資全面參與，他的答案很直
截了當，便是「我們自己的業界仍然未有準備好」，弦外之音相信是指當時國內的有關業界並未
具備與外資展開競爭的條件，因此暫時不能夠對外資全面開放，這個說法，也蘊含了保護本土業
界利益，不受外來弱肉強食，不公平競爭的威脅，恰恰正是視民如子的任何政府應該抱持的態度

　
　　事實上，假如內地政府不是抱持這個態度，則今天國內便不會出現如中金等以百億元資本計
的大型金融投行，這些內地金融投行也沒有能力來到本港巿場，並扭轉了自９０年代初國企，民
企開始來港ＩＰＯ上市，絕大多數都由國際投行所承辦的壟斷性局面了。
（積極不干預給港人帶來的遺憾－之二）（未完待續）
　
《六福金融主席兼行政總裁　許照中》
（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

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