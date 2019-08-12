《政經脈搏－許照中》「積極不干預」形同「你死你賤」

《政經脈搏》「大市場小政府」，「積極不干預」是特區政府自回歸前後一直以來奉行的治

理政策，所謂「做大個餅，全面開放向國際化發展，便可讓社會大眾共同分享發展的成果」的這

個口號說來娓娓動聽，可是，這樣跡近烏托邦，無為而治的管治理念，卻可能只適合在理想中的

大同世界裏面實施，在現今環球化市場發展，百業都需要面對外來國際巨型企業的強烈競爭的境

況之下，各當地行業缺少了得到適度的保護和扶持，卻每讓有關社會出現嚴重傾斜，致財富不均

，不公平競爭，社會不平衡發展等現象，最終帶來民眾對政府施政不滿的惡果，這次特區政府修

訂條例所引發的社會紛亂，除政治上被人有機可乘，對特區政府進行攻擊之外，歸根究底其實也

是對於特區政府施政的不滿的一場積累已久的民怨的爆發。



＊過客心態令管治出問題＊



我在對上的一篇文章說過，在所謂的「大市場小政府」，積極的不干預，只朝全面開放，自

由競爭的政策之下，本地巿場尤其是金融業與個別專業行業面對國際巨型競爭對手，多數由於並

未具備與他們競爭的條件，致業務發展節節處於下風，經營困難，甚至或被逼拱手讓人或離開市

場，令本土有志事業發展者大有被挫敗的感覺，也影響了年青人就業或創業的機會，歷任以來主

要特區領導官員一味只朝巿場發展和經濟效益等大處看，卻忽略了普羅大眾並未能共享其成就所

帶來的好處，相反是有關業者經營處處居於人下，民怨自然悠然而生，爆發只是時間的問題。



造成有如此的現象，我說乃是由於自回歸以來，歷任特區主要官員仍然未能擺脫殖民地政府

管治的思維，沒有於任何時間把本地市民的長遠利益與福祉放在第一位；過去的港英殖民政府只

不過視市民作為延續他們殖民統治的棋子，從來沒有也沒需要為本土市民的長遠利益籌謀，因此

採取放任態度，任由外資操控市場話語權尚可理解，但是特區回歸，同置一個中國之下，管治官

員如果仍然以「過客」的心態，事不關己，作出管治，問題便必然會來了。



＊未盡力為市民福祉籌劃＊



個人認為，視民如子的政府必然會處處維護其子民的利益，盡一切努力為他們的福祉和長遠

的存活利益籌劃，所謂「積極的不干預」，說的不好聽便等如「你死你賤」，而這種情況恰恰正

是回歸２２年前後以來在不少主要行業尤其是專業服務行業明顯出現了的光景。



說到這裏，筆者既屬金融服務業界的一員，便不妨舉一個有關金融服務市場的例子，

２０００年代初期正當前中國證監會主席周正慶仍然在任的時候，有一次他來港參加一個研討會

，在座有參與者問他中國金融服務市場什麼時候才會對外開放，讓外資全面參與，他的答案很直

截了當，便是「我們自己的業界仍然未有準備好」，弦外之音相信是指當時國內的有關業界並未

具備與外資展開競爭的條件，因此暫時不能夠對外資全面開放，這個說法，也蘊含了保護本土業

界利益，不受外來弱肉強食，不公平競爭的威脅，恰恰正是視民如子的任何政府應該抱持的態度

。



事實上，假如內地政府不是抱持這個態度，則今天國內便不會出現如中金等以百億元資本計

的大型金融投行，這些內地金融投行也沒有能力來到本港巿場，並扭轉了自９０年代初國企，民

企開始來港ＩＰＯ上市，絕大多數都由國際投行所承辦的壟斷性局面了。

（積極不干預給港人帶來的遺憾－之二）（未完待續）



《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

