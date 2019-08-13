《經濟通通訊社１３日專訊》立基工程（０１６９０）發盈警，預期截至６月３０日止中期
收益將下降約４０％，中期亦將錄得淨虧損，相反去年同期則錄得純利１６７７萬元。
由盈轉虧主因項目完成進度意外延長，導致項目成本超支，數個項目預期毛利率大幅下跌。
此外，期內正進行的項目數量減少，令期內確認的收益進一步減少及平均合約金額較去年減少，
故期內收益因而減少。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
13/08/2019 07:58
【企業盈警】立基工程（１６９０）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社１３日專訊》立基工程（０１６９０）發盈警，預期截至６月３０日止中期
收益將下降約４０％，中期亦將錄得淨虧損，相反去年同期則錄得純利１６７７萬元。
由盈轉虧主因項目完成進度意外延長，導致項目成本超支，數個項目預期毛利率大幅下跌。
此外，期內正進行的項目數量減少，令期內確認的收益進一步減少及平均合約金額較去年減少，
故期內收益因而減少。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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