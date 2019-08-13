【企業盈警】重慶機電（０２７２２）料中期利潤減最多３０％

《經濟通通訊社１３日專訊》重慶機電（０２７２２）預期截至６月３０日止中期營業收入

及股東應佔利潤比去年同期將分別減少約１０％至１５％及２５％至３０％，即介乎約

２３﹒５２億元（人民幣．下同）至２４﹒９１億元及１﹒５９億元至１﹒７億元。

該集團指有關利潤減少主因國內外經濟下行衝擊導致市場需求減弱及市市場競爭加劇，盈利

空間受到擠壓所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

