【企業盈警】順泰控股（０１３３５）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社１３日專訊》順泰控股（０１３３５）預期截至６月３０日止中期將錄得虧

損，而去年同期純利約４６０萬元。

該集團指轉盈為虧主因期內加工香煙薄膜業務銷售收入有所減少及期內；分銷成本增加約

１７０萬元。

該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

