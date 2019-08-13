《經濟通通訊社１３日專訊》龍輝國際（０１００７）預期截至６月３０日中期虧損淨額將
較去年同期虧損５８３萬元有所增加。
該集團指，虧損淨額增加主因內地經濟不景及其他餐廳競爭令對客戶之吸 引力下降，減少
客流量，致使餐廳火鍋業務收入較去年同期下跌，加上應用國際財務報告準則第１６號「租賃」
自今年１月起生效，對其經營餐廳所得租賃開支的影響。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
13/08/2019 08:00
【企業盈警】龍輝國際（０１００７）料中期虧損增加
《經濟通通訊社１３日專訊》龍輝國際（０１００７）預期截至６月３０日中期虧損淨額將
較去年同期虧損５８３萬元有所增加。
該集團指，虧損淨額增加主因內地經濟不景及其他餐廳競爭令對客戶之吸 引力下降，減少
客流量，致使餐廳火鍋業務收入較去年同期下跌，加上應用國際財務報告準則第１６號「租賃」
自今年１月起生效，對其經營餐廳所得租賃開支的影響。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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