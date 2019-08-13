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13/08/2019 08:00

【企業盈警】中國順客隆（００９７４）料中期轉盈為虧

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國順客隆（００９７４）預期截至６月３０日止中期錄虧損
，而去年同期錄純利７９２萬元人民幣。
　　該集團指轉盈為虧主因嚴峻的市場環境對零售及批發業務的負面影響令收入略有下降、培育
新超級市場而帶來費用上升及業務擴充成本如租金和市場推廣開支的增加。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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