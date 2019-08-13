《經濟通通訊社１３日專訊》東瀛遊（０６８８２）預期截至６月３０日止中期公司擁有人
應佔溢利較去年同期１８３０萬元顯著下降。
該集團指，酒店業務經營開支增加，主因溫泉浴大樓建設工程於３月竣工後令物業、廠房及
設備折舊增加，引致為經營業績受拖累。該集團指由於經濟及市場狀況的變動，將更努力利用業
務協同效應及市場機遇實現長期可持續增長，以提升競爭力及鞏固市場地位。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
13/08/2019 08:00
【企業盈警】東瀛遊（０６８８２）料中期溢利顯著下降
《經濟通通訊社１３日專訊》東瀛遊（０６８８２）預期截至６月３０日止中期公司擁有人
應佔溢利較去年同期１８３０萬元顯著下降。
該集團指，酒店業務經營開支增加，主因溫泉浴大樓建設工程於３月竣工後令物業、廠房及
設備折舊增加，引致為經營業績受拖累。該集團指由於經濟及市場狀況的變動，將更努力利用業
務協同效應及市場機遇實現長期可持續增長，以提升競爭力及鞏固市場地位。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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