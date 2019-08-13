【企業盈警】嘉瑞控股（００８２２）料中期溢利跌最多３０％

《經濟通通訊社１３日專訊》嘉瑞控股（００８２２）預期截至６月３０日止中期公司權益

持有人應佔綜合溢利較去年同期１８０７萬元下跌介乎約１５％至３０％，即約１２６５萬元至

１５３６萬元。

純利下跌主因一般營商環境不確定性引致收入減少，尤其是中美不斷升級的貿易爭端導致訂

單減少，加上雖然一般及行政開支比去年同期下跌，但該跌幅比收入減幅為小，主因包括生產設

施持續整合所產生的支出所致。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

