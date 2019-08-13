《經濟通通訊社１３日專訊》嘉瑞控股（００８２２）預期截至６月３０日止中期公司權益
持有人應佔綜合溢利較去年同期１８０７萬元下跌介乎約１５％至３０％，即約１２６５萬元至
１５３６萬元。
純利下跌主因一般營商環境不確定性引致收入減少，尤其是中美不斷升級的貿易爭端導致訂
單減少，加上雖然一般及行政開支比去年同期下跌，但該跌幅比收入減幅為小，主因包括生產設
施持續整合所產生的支出所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
13/08/2019 08:00
【企業盈警】嘉瑞控股（００８２２）料中期溢利跌最多３０％
《經濟通通訊社１３日專訊》嘉瑞控股（００８２２）預期截至６月３０日止中期公司權益
持有人應佔綜合溢利較去年同期１８０７萬元下跌介乎約１５％至３０％，即約１２６５萬元至
１５３６萬元。
純利下跌主因一般營商環境不確定性引致收入減少，尤其是中美不斷升級的貿易爭端導致訂
單減少，加上雖然一般及行政開支比去年同期下跌，但該跌幅比收入減幅為小，主因包括生產設
施持續整合所產生的支出所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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