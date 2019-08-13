【企業盈警】道和環球（０９１５）料中期虧損不多於５００萬美元

《經濟通通訊社１３日專訊》道和環球（００９１５）發盈警，預期截至６月３０日止中期

將錄得全面虧損總額不多於約５００萬美元（約３８９０萬港元），而去年同期虧損約１１３０

萬美元。

預期虧損主因於商業環境充滿挑戰及競爭，以致貿易及供應鏈管理服務及經營網上社交平台

的收益減少。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

