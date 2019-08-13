《經濟通通訊社１３日專訊》光麗科技（０６０３６）預期截至６月３０日止中期將錄虧損
介乎４００萬元至８００萬元，而去年同期溢利２１８０萬元。
該集團預期虧損主因銷售收益跌６２﹒４％，受累於接獲購買訂單數目減少及市況惡化、確
認就貿易應收帳款預期信貸虧損計提虧損撥備而產生減值虧損約３００萬元、若干存貨可變現淨
值減少導致作存貨減值計提預期撥備約２００萬元及分銷及銷售開支增加。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
13/08/2019 08:00
【企業盈警】光麗科技（０６０３６）料中期虧損最多８００萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》光麗科技（０６０３６）預期截至６月３０日止中期將錄虧損
介乎４００萬元至８００萬元，而去年同期溢利２１８０萬元。
該集團預期虧損主因銷售收益跌６２﹒４％，受累於接獲購買訂單數目減少及市況惡化、確
認就貿易應收帳款預期信貸虧損計提虧損撥備而產生減值虧損約３００萬元、若干存貨可變現淨
值減少導致作存貨減值計提預期撥備約２００萬元及分銷及銷售開支增加。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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