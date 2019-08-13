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13/08/2019 08:01

《神州民企》西部水泥中期多賺近２３％，息３﹒６分人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》西部水泥（０２２３３）指，截至６月３０日止中期純利約
７﹒９４億元（人民幣．下同），較去年同期增約２２﹒７％，每股盈利１４﹒６分，派中期股
息３﹒６分，增２倍。
　　期內，收益增約２７﹒２％至３３﹒１億元，毛利增約１７％至１１﹒３億元，而水泥及熟
料總銷售量８４５萬噸，增３﹒８％，加上陝西南部平均售價續享溢價令盈利向上。於６月底整
體產能２９２０萬噸。
　　該集團對下半年陝西省基建工程和城市化需求前景持審慎樂觀態度。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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