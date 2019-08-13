【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２５﹒７億，買建行騰訊沽碧桂園

《經濟通通訊社１３日專訊》港股周一低開６９點後，隨Ａ股反彈，早段最多升１２９點見

２６０６９，手機設備股受惠華為最新公布新機及新系統帶動上揚，重磅股騰訊（００７００）

績前亦有資金吸納。然而，港股兩萬六關口很快得而復失，受本地政治氣氛緊張及示威活動影響

，地產股、港鐵（０００６６）及國泰（００２９３）沽壓沉重。下午恆指由升轉跌，最終以全

日最低位收市，報２５８２４跌１１４點或跌０﹒４４％。

按額度計算，北水全日淨流入２５﹒６８億元人民幣，較上周五增加８億或４５﹒２％。北

水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）及工商銀行

（０１３９８）；淨賣出最多的依次是碧桂園服務（０６０９８）、中信証券（０６０３０）和

安踏體育（０２０２０）。主板成交額５８７﹒８４億元，較上周五減少１４％，其中，港股通

成交６５﹒８７億元，佔總成交１１﹒２１％。



＊北水再追建行＊



大市疲軟，資金流入內銀股，４﹒６２億北水淨買入建行，股價升０﹒５３％，騰訊上周與

晶片供應商高通合作開展項目，包括讓玩家可在運行高通晶片的設備上遊玩騰訊遊戲，並創建一

款支持騰訊遊戲的５Ｇ版電競手機，約３﹒０１億北水買入騰訊，股價升０﹒４７％。

另外，碧桂園服務錄得約５０６７萬北水淨沽盤，股價下跌０﹒６６％，中證監表示，兩融

標的股票由９５０隻擴大至１６００隻，中信証券股價升１﹒４８％，但約４５２２萬北水撤出

，安踏體育亦有淨流出４４１１萬元。（ｂｎ）

