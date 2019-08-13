《日入而息》匯豐再升按息減回贈，銀娛少賺７％，港股挫５４３點

《今天重點》﹡匯豐再削樓按現金回贈低至１％，覆蓋所有類型按揭；中原按揭表示匯豐調

整優惠具指標作用，對樓市影響不大；經絡表示匯豐再調升按息減回贈，料

中小銀行或抬頭

﹡銀娛（０００２７）上半年純利按年跌７％至６７億元；銀娛中期博彩收益

總額跌１１％，貴賓廳博彩收益跌２５％

﹡地產建設商會強烈譴責暴力行為，指加大經濟下行風險；新地籲示威者停止

暴力，經濟受損影響零售從業員生計；趙國雄稱地建商會一向反對暴力，冀

社會事件盡快降溫

﹡林鄭月娥稱香港社會處混亂狀態，暴力停止後可恢復對話；對暴力衝突傷者

感心痛，方便時願探望眼傷少女；所謂喬裝是好特殊情況下的調查方法；林

鄭避答拒明言「撤回」是否與北京有關



《即日市況》﹡本地政局未明，港股重挫５４３點收２５２８１，創年初以來新低



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒６３％無力收復二千八，保險股顯著領跌



《美元匯價》﹡資金避險，美元兌日圓有機會下試１０４﹒５；歐元最新報１﹒１２１５

╱１８，日圓最新報１０５﹒２０╱２３



《公司業績》﹡光大水務（０１８５７）中期純利升１３％，派中期息３﹒７４仙

﹡安捷利（０１６３９）中期溢利跌近七成五至７９３萬元，不派息

﹡旭輝控股（００８８４）中期純利跌６﹒６％，派息８﹒９３分

﹡希慎（０００１４）中期純利跌７﹒６％至２８億元，派中期息２７仙；中

期基本盈利升９％，商舖租戶估計銷售額增幅約４％

﹡銀娛（０００２７）上半年純利按年跌７％至６７億元；銀娛中期博彩收益

總額跌１１％，貴賓廳博彩收益跌２５％

﹡中國利郎（０１２３４）中期純利升１４％，中期連特息２６仙

﹡理文化工（００７４６）中期純利跌２６﹒４％，派息１８仙

﹡理文造紙（０２３１４）中期純利跌４３﹒６％，中期息１３仙

﹡騰訊音樂次季純利按年升２﹒５％，在線音樂付費用戶數加速增長

﹡神州租車（００６９９）中期純利升１﹒０６倍，不派中期息

﹡越秀地產（００１２３）中期純利按年升４２﹒４％，中期息０﹒０５３元

﹡禪遊科技（０２６６０）中期純利按年升３８﹒４％，中期息０﹒０５港元

﹡萬洲（００２８８）中期純利按年升１０﹒７％，派中期息５港仙

﹡ＦＳＭ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２１）中期虧轉盈賺６０００新加坡元

，不派息



《公司資訊》﹡上海証大（００７５５）澄清與網貸公司沒有任何業務往來

﹡中生科技（０８０３７）購醫學投資公司七成股權，溢價配股支付

﹡怡園酒業（０８１４６）收購內地威士忌產銷公司

﹡知乎完成Ｆ輪４﹒３４億美元融資，華興資本（０１９１１）擔任獨家財務

顧問

﹡國藝娛樂（０８２２８）重組方案獲大部分債權人支持，料重組可於２－３

個月完成

﹡紫光科技（００３６５）母公司紫光集團股權轉讓終止

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購３８５萬股，涉２﹒２４億元；匯豐再

削樓按現金回贈低至１％，覆蓋所有類型按揭

﹡譽滿國際（０８２１２）將旗下全資附屬物業投資公司自願清盤

﹡希慎（０００１４）７月零售商戶銷售錄逾一成跌幅，未見商戶要求減租

﹡理文造紙（０２３１４）貿易戰持續減客戶對包裝紙需求，但下半年訂單量

將較佳

﹡銀娛（０００２７）暫未見港示威活動影響澳門賭場業務，冀香港社會能和

諧

﹡芯智控股（０２１６６）旗下芯智國際與銘冠修訂款協議條款



《國企紅籌》﹡國壽（０２６２８）啟動理賠預案應對颱風，預估賠付１７８萬元人民幣

﹡中航國際（００１６１）附屬與廈門政府合營二極管涉４８０億元人民幣

﹡中國信達（０１３５９）附屬收購機械製造公司，涉５０﹒５億

﹡中廣核（０１８１１）７月發電量按年增加４﹒２％

﹡新華保險（０１３３６）首七個月保費收入按年增長８﹒６％

﹡中國人保（０１３３９）獲批肖建友擔任公司副總裁



《神州民企》﹡中國利郎（０１２３４）有信心下半年同店銷售維持高單位數增長



《中國要聞》﹡７月北京ＣＰＩ環比微漲０﹒８％，鮮瓜果價格回落

﹡內地７月ＦＤＩ為８０﹒７億美元，同比增４﹒１％

﹡商務部表示首７月「一帶一路」沿線國ＦＤＩ同比增５％

﹡銀保監表示用好金融力量，促進貧困地區特色產業發展；銀保監通知地方部

門對銀行展開房貸業務專項檢查；銀保監對前海微眾銀行給予行政處罰，罰

款２００萬元

﹡上海証大集團暫停旗下網貸業務，解散全體員工

﹡中國電信９月將在北京放出５Ｇ專用號段號碼

﹡專家稱生豬自繁自養利潤率可達１００％，概念股造好

﹡颱風「利馬奇」致遼寧逾４﹒６萬人受災１３萬人轉移

﹡蔬菜之鄉壽光再遭強颱風吹襲，北京部分菜價漲價三成

﹡人行６００億逆回購利率持平，連續兩日投放９００億

﹡華為下周將被全面封殺，高盛料美不再寬限中方將報復

﹡發改委表示水果、蔬菜價格將回落，料物價保持平穩

﹡中信集團前執董趙景文被控貪污受賄，此前被開除黨籍

﹡上海衛健委發布互聯網醫院管理辦法

﹡最高檢表示中科協原書記陳剛案移送檢查機關審查起訴

﹡上海推３０條措施吸引外資在滬設立地區總部

﹡上海海關將對生物醫藥、集成電路等總部企業進行調研

﹡內地生豬價續漲至每公斤２０元人幣，接近歷史最高點

﹡滬市監局表示外資投資公司門檻放寬助國際金融中心建設

﹡吳水平稱探索實體經濟部門的資本項目可兌換實現路徑

﹡平安好醫生向２９公司供私家醫生服務，合同金額３億



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒１％，報１０３６２﹒６６點



《其他消息》﹡統計處表示本港人口今年中增至７５２﹒４萬，按年升１％

﹡５０指標屋苑７月呎價再跌０﹒１％，８月跌勢恐擴大

﹡中原按揭表示匯豐調整優惠具指標作用，對樓市影響不大

﹡經絡表示匯豐再調升按息減回贈，料中小銀行或抬頭

﹡深股通額度全日流走逾５億元，外資結束連續三日淨流入；滬股通額度全日

流走近１６億元，陸股通淨賣出逾２４億



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱香港社會處混亂狀態，暴力停止後可恢復對話；對暴力衝突傷者

感心痛，方便時願探望眼傷少女；所謂喬裝是好特殊情況下的調查方法；林

鄭避答拒明言「撤回」是否與北京有關

﹡中國民航局表示提升大灣區機場群中轉力，保障旅客出行

﹡毛孟靜稱林鄭將香港政治局面歸咎示威者是倒果為因

﹡外交部駐港公署促美國會議員與極端暴力分子劃清界限

﹡地產建設商會強烈譴責暴力行為，指加大經濟下行風險

﹡杜魯多稱非常關注香港局勢，促請中國得體地應對示威

﹡香港航空報章發聲明促「止暴制亂、恢復秩序」

﹡國家民航局副局長在京應約會見太古集團施銘倫

﹡梁君彥稱立會復修工程目標１０月復會，部分入口將改建

﹡博爾頓表示有關美國是香港示威幕後黑手指控荒謬

﹡港鐵表示葵芳站抽風系統獨立，警方執法須顧及乘客安全

﹡新地籲示威者停止暴力，經濟受損影響零售從業員生計

﹡趙國雄稱地建商會一向反對暴力，冀社會事件盡快降溫

﹡機管局表示今日實施航班重新編配，航班升降將受影響；機管局降低機場快

線頻次，時租停車位泊滿；下午四時半起暫停所有航班登記服務

﹡民陣擬周日遊行，促政府回應五大訴求及聲討警方濫武

﹡國泰航空再有員工因濫用公司信息遭停職

﹡警方表示今日有１９名反修例示威者提訊１人被控暴動罪

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