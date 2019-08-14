《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２７９．９１ 升 ３８２．２０點╱１．４８％
標普５００ ２９２６．３２ 升 ４２．５７點╱１．４８％
納斯達克 ８０１６．３６ 升 １５２．９５點╱１．９５％
倫敦富時１００ ７２５０．９０ 升 ２４．１８點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １１７５０．１３ 升 ７０．４５點╱０．６０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６３．０７ 升 ５２．７６點╱０．９９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．６０，歐元兌美元１．１１７７
14/08/2019 07:46
《日出而作》中美貿易戰降溫，美股反彈逾１％，油價急升４％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２７９．９１ 升 ３８２．２０點╱１．４８％
標普５００ ２９２６．３２ 升 ４２．５７點╱１．４８％
納斯達克 ８０１６．３６ 升 １５２．９５點╱１．９５％
倫敦富時１００ ７２５０．９０ 升 ２４．１８點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １１７５０．１３ 升 ７０．４５點╱０．６０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６３．０７ 升 ５２．７６點╱０．９９％
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港股反覆下跌
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