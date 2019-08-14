《經濟通通訊社１４日專訊》閩信集團（００２２２）發盈喜，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，中期溢利或按年錄約２０％至２５％的增長。
公司解釋，有關增長主要因為期內應佔廈門國際銀行業績按年增加，預期中期業績將於本月
下旬刊發。（ａｌ）
14/08/2019 09:03
【企業盈喜】閩信集團（００２２２）中期料多賺最多兩成半
《經濟通通訊社１４日專訊》閩信集團（００２２２）發盈喜，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，中期溢利或按年錄約２０％至２５％的增長。
公司解釋，有關增長主要因為期內應佔廈門國際銀行業績按年增加，預期中期業績將於本月
下旬刊發。（ａｌ）
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