【企業盈喜】閩信集團（００２２２）中期料多賺最多兩成半

《經濟通通訊社１４日專訊》閩信集團（００２２２）發盈喜，預期截至２０１９年６月

３０日止六個月，中期溢利或按年錄約２０％至２５％的增長。

公司解釋，有關增長主要因為期內應佔廈門國際銀行業績按年增加，預期中期業績將於本月

下旬刊發。（ａｌ）

