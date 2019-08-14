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即市新聞

14/08/2019 15:18

港股由升逾４００點轉為倒跌，最新軟５２點報２５２２８

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港股炒作中美貿易戰緩和的消息，今日一度抽高４３６點報
２５７１７，惟內地經濟數據差，加上本港政治持續不明朗，港股升幅不斷收窄。在Ａ股下午３
時收市後，港股由升轉跌，一度穿２５２００，低見２５１９７跌８３點，最新報２５２２８，
跌５２點或跌０﹒２１％，主板成交６８０﹒１０億元。國企指數報９８５１，升４點。
　　即月期指新報２５１０７，跌１０４點，低水１２２點。即月國指期貨報９８４６，跌
１４點，低水５點。
　　上證綜合指數收報２８０８，升１１點或升０﹒４２％，成交１７３９﹒４５億元人民幣。
深證成分指數收８９６６，升６３點或升０﹒７２％，成交２２８４﹒１２億元人民幣。
　　本地地產股持續下跌，拖累港股表現。長實（０１１１３）跌２﹒８２％，報４９﹒９５元
，原定本月推售的中半山波老道豪宅，受社會氣氛轉差影響決定延遲推售；恆地
（０００１２）跌１﹒２４％，報３５﹒９元；新地（０００１６）跌０﹒７４％，報
１０７﹒５元；新世界發展（０００１７）跌１﹒９５％，報９﹒０４元；信置（０００８３）
軟１﹒４４％，報１０﹒９６元。
　　騰訊（００７００）收市後公布業績，最新升幅收窄至１﹒４４％報３３８﹒８元，盤中曾
高見３４５元，暫成交１２４９萬股，涉資４２﹒６９億元。
　　港交所（００３８８）今年公布中期多賺３％，股價跌０﹒８６％，報２３２元。
　　其他重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６１％，報５８﹒０５元；中移動
（００９４１）跌０﹒５６％，報６２﹒７５元；友邦（０１２９９）跌０﹒８２％，報
７２﹒８元；建行（００９３９）升０﹒１８％，報５﹒６５元；工行（０１３９８）升
０﹒４１％，報４﹒９元；國壽（０２６２８）跌１﹒０２％，報１７﹒５４元；平保
（０２３１８）跌０﹒９２％，報８６﹒５元。（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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