美延遲徵關稅，港股抽高４２９點報２５７１１，國指升１６２點

《經濟通通訊社１４日專訊》貿易戰陰晴不定，美國宣布押後部分中國商品加徵關稅至今年

１２月中，美股道指立即抽高近四百點。亞洲股市今早普遍高開高走，日經現漲１６２點，首爾

指數升２２點。港股方面今早大幅高開逾四百點，其中多隻貿易戰「風眼股」大幅抽高，舜宇

（２３８２）中期多賺兩成，同時亦是中美貿易涉及股份，今早大幅高開近一成。另外，於美國

擁有業務的創科實業（００６６９）亦高開近５％。恆生指數報２５７１１點，升４２９點或升

１﹒７０％，主板成交１８﹒１７億元。國企指數報１０００９點，升１６２點或升１﹒６５％

。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒３９％，報５８﹒５元；港交所

（００３８８）升２﹒５６％，報２４０元；騰訊控股（００７００）升２﹒６９％，報

３４３元；中國移動（００９４１）升１﹒６６％，報６４﹒１５元；友邦保險（０１２９９）

升１﹒２３％，報７４﹒３元。



十大升幅恆指成分股股價表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學（０２３８２） ９５﹒００元 升９﹒９５％

創科實業（００６６９） ５６﹒５５元 升４﹒９２％

中海油 （００８８３） １２﹒００元 升４﹒７１％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒８０元 升３﹒６６％

中石化 （００３８６） ４﹒７５元 升３﹒４９％

中海外 （００６８８） ２５﹒１５元 升２﹒８６％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒２５元 升２﹒７４％

騰訊控股（００７００） ３４３﹒００元 升２﹒６９％

碧桂園 （０２００７） ９﹒６０元 升２﹒６７％

港交所 （００３８８） ２４０﹒００元 升２﹒５６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

