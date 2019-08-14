  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2019 09:22

美延遲徵關稅，港股抽高４２９點報２５７１１，國指升１６２點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》貿易戰陰晴不定，美國宣布押後部分中國商品加徵關稅至今年
１２月中，美股道指立即抽高近四百點。亞洲股市今早普遍高開高走，日經現漲１６２點，首爾
指數升２２點。港股方面今早大幅高開逾四百點，其中多隻貿易戰「風眼股」大幅抽高，舜宇
（２３８２）中期多賺兩成，同時亦是中美貿易涉及股份，今早大幅高開近一成。另外，於美國
擁有業務的創科實業（００６６９）亦高開近５％。恆生指數報２５７１１點，升４２９點或升
１﹒７０％，主板成交１８﹒１７億元。國企指數報１０００９點，升１６２點或升１﹒６５％

　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒３９％，報５８﹒５元；港交所
（００３８８）升２﹒５６％，報２４０元；騰訊控股（００７００）升２﹒６９％，報
３４３元；中國移動（００９４１）升１﹒６６％，報６４﹒１５元；友邦保險（０１２９９）
升１﹒２３％，報７４﹒３元。

　　十大升幅恆指成分股股價表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　９５﹒００元　　　升９﹒９５％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒５５元　　　升４﹒９２％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒００元　　　升４﹒７１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３６﹒８０元　　　升３﹒６６％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒７５元　　　升３﹒４９％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒１５元　　　升２﹒８６％
　　中銀香港（０２３８８）　　２６﹒２５元　　　升２﹒７４％
　　騰訊控股（００７００）　３４３﹒００元　　　升２﹒６９％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒６０元　　　升２﹒６７％
　　港交所　（００３８８）　２４０﹒００元　　　升２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態14/08/2019
特新招 曾領福利者或拒發「綠卡」
生財有道13/08/2019
【長痛漫漫】「完美風暴」夾擊收租股呻苦 關焯照籲政府需解內患
FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金