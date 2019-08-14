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即市新聞

14/08/2019 16:54

《盤後部署》憂慮美國經濟衰退，港股反彈力弱料下試２４５４０點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》由於美國突然公布，對中國部分貨品加徵關稅延期至１２月中
，令上日道指抽升３７２點收２６２７９點。港股今早亦隨外圍高開４２９點報２５７１１點，
其後升幅最多擴至４３６點見２５７１７點。惟投資者趁高沽貨，加上內地７月份經濟數據差勁
，港股升幅持續收窄，更曾倒跌８３點見２５１９７點再創逾七個月低位。港股最終收市報
２５３０２，升２０點或０﹒０８％。主板成交８３９﹒５５億元減少０﹒４％。
　　Ａ股方面，上證指數報２８０８，升１１點或０﹒４２％，深成指報８９６６，漲６３點或
０﹒７２％。兩市成交４０２３﹒５７億元人民幣。

＊兩年期與十年期美國國債或再度倒掛＊

　　美國經濟並不如市場預料般樂觀，據聯儲局統計，美國企業所累積的債務總額達到９﹒４萬
億美元，相當於ＧＤＰ的４６％。而多間大行亦表示美國經濟衰退的跡象加劇，其中美銀美林經
濟學家認為，未來一年出現經濟衰退的機率為三分之一，而高盛經濟學家亦將美國第四季度增長
預期下調至１﹒８％。
　　另外，由於市場預期聯儲局會進一步減息，令基準１０年期美國國債收益率下跌，幾乎接近
２０１６年１０月以來的最低位，導致２年期和１０年期的美債收益率息差下降。蒙特利爾銀行
利率策略師Ｊｏｎ　Ｈｉｌｌ對媒體表示，上日（１３日）美國公布的七月消費者物價指數
（ＣＰＩ），是導致這現象形成的原因。
　　由於市場對經濟狀況的憂慮加劇，上日美國國債孳息曲線逾１２年最平，美國２年期和１０
年期國債息差降至０﹒６個基點，為２００７年６月以來最窄。分析認為，美國１０年期債息隨
時可能向下跌穿２年和３年期債息，這將是美國經濟步入衰退的徵兆。

＊反彈力度不足，短期仍然有下跌趨勢＊

　　內地今日公布的多項重要經濟數據亦低於市埸預期，港股今日高開低收，可見投資者對市埸
信心不足，獲故趁高套利沽貨離埸。若果騰訊（００７００）今日公布業績勝預期，將有力帶動
港股作輕微反彈，然而整體上升動力不足，即使短期反彈亦會很快回落。另外，恆指１０天和
２０天線皆跌穿２５０天線，顯示下跌趨勢，預料有機會下試至去年１０月底的低位約
２４５４０點。（ｊｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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