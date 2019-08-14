《經濟通通訊社１４日專訊》阿根廷反對派候選人費爾南德斯（Ａｌｂｅｒｔｏ
Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ）於總統大選初選取得壓倒性勝利，現任總統馬克理尋求連任機會受創後，
阿根廷披索在急跌１５％，昨日再度收低４﹒２９％至５５﹒９披索，稍早一度觸及５９披索。
披索周一曾跌至紀錄低點６５。市場憂慮費爾南德斯政府可能重新實施干預主義經濟政策。
（ｅｃ）
14/08/2019 08:14
《外地經濟》阿根廷披索再挫逾４％，憂重新實施干預經濟政策
《經濟通通訊社１４日專訊》阿根廷反對派候選人費爾南德斯（Ａｌｂｅｒｔｏ
Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ）於總統大選初選取得壓倒性勝利，現任總統馬克理尋求連任機會受創後，
阿根廷披索在急跌１５％，昨日再度收低４﹒２９％至５５﹒９披索，稍早一度觸及５９披索。
披索周一曾跌至紀錄低點６５。市場憂慮費爾南德斯政府可能重新實施干預主義經濟政策。
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