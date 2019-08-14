《經濟通通訊社１４日專訊》美國政府宣布，將部分中國產品自關稅清單中移除，並把加稅
日期推遲至１２月１５日。
美國貿易代表處表示，原計劃推動在９月１日向餘下３０００億美元的中國貨品，加徵一成
關稅，但會將一些商品的關稅，包括手機、手提電腦、電視遊戲機、玩具和衣履等的加稅日期延
遲到１２月１５日。另外基於健康、安全和國家安全等因素，將部中國貨品，從關稅清單中刪除
。
另外，美國總統特朗普在社交網站發文，表示中國未有兌現早前的承諾，從美國農民購買大
量農產品，但他相信這情況將會有轉變。（ｅｃ）
14/08/2019 08:04
【貿易開戰】美國將中國手機等商品加徵關稅推遲至１２月中
《經濟通通訊社１４日專訊》美國政府宣布，將部分中國產品自關稅清單中移除，並把加稅
日期推遲至１２月１５日。
美國貿易代表處表示，原計劃推動在９月１日向餘下３０００億美元的中國貨品，加徵一成
關稅，但會將一些商品的關稅，包括手機、手提電腦、電視遊戲機、玩具和衣履等的加稅日期延
遲到１２月１５日。另外基於健康、安全和國家安全等因素，將部中國貨品，從關稅清單中刪除
。
另外，美國總統特朗普在社交網站發文，表示中國未有兌現早前的承諾，從美國農民購買大
量農產品，但他相信這情況將會有轉變。（ｅｃ）
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