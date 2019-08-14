【修例風暴】特朗普：情報指中國調動軍隊到香港邊境，籲大家冷靜

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指美國情報顯示，中

國政府正調動軍隊到香港邊境，故所有人應該保持冷靜和安全。

另外，特朗普形容香港的局面非常艱難和棘手，為了自由，希望對中國在內的所有人，能和

平解決，沒有人受傷或死亡。

他在帖文又指，難以想像為何很多人把香港發生的問題歸咎他和美國。（ｅｃ）（ｚｚ）

