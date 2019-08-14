《經濟通通訊社１４日專訊》李寧（０２３３１）公布截至６月３０日止之中期業績，公司
純利為７﹒９４億元（人民幣．下同），按年升１﹒９６倍；每股收益為３２﹒８８分，按年升
１﹒９６倍。維持不派中期息。
期內，公司收入６２﹒５５億元，按年升３２﹒７２％；毛利為３１﹒０８億元，按年升
３５﹒４９％。扣除一次性與經營無關的損益後權益持有人應佔淨溢利上升１﹒０９倍至
５﹒６１億元，淨利率為９﹒０％。（ｕｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
14/08/2019 08:42
《神州民企》李寧（０２３３１）半年純利升約兩倍，不派息
《經濟通通訊社１４日專訊》李寧（０２３３１）公布截至６月３０日止之中期業績，公司
純利為７﹒９４億元（人民幣．下同），按年升１﹒９６倍；每股收益為３２﹒８８分，按年升
１﹒９６倍。維持不派中期息。
期內，公司收入６２﹒５５億元，按年升３２﹒７２％；毛利為３１﹒０８億元，按年升
３５﹒４９％。扣除一次性與經營無關的損益後權益持有人應佔淨溢利上升１﹒０９倍至
５﹒６１億元，淨利率為９﹒０％。（ｕｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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