《神州民企》李寧（０２３３１）半年純利升約兩倍，不派息

《經濟通通訊社１４日專訊》李寧（０２３３１）公布截至６月３０日止之中期業績，公司

純利為７﹒９４億元（人民幣．下同），按年升１﹒９６倍；每股收益為３２﹒８８分，按年升

１﹒９６倍。維持不派中期息。

期內，公司收入６２﹒５５億元，按年升３２﹒７２％；毛利為３１﹒０８億元，按年升

３５﹒４９％。扣除一次性與經營無關的損益後權益持有人應佔淨溢利上升１﹒０９倍至

５﹒６１億元，淨利率為９﹒０％。（ｕｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

