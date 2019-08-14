《古臣周記－古臣》大象又搞回購，缸友到底有無著數？

《古臣周記》近排業績期，有唔少大公司出完報告之後都開始搞回購，就好似大笨象

（００００５）再度公布回購股份涉１０億美金，而街坊渣打（０２８８８）早喺４月底披露首

季度業績後，順便公布１０億美金回購計劃。上市公司回購，對缸友們嚟講喺咪一件好事呢？今

日阿臣就嚟講吓回購。

回購即喺公司會拎手頭上嘅「茄殊」去買返自己發行咗嘅股票，而股票回購咗之後，一係將

股票註銷，一係擺喺公司個庫房度唔郁佢，稱之為「庫藏股」。由於「庫藏股」仍然屬於發行在

外嘅股票，故對每股盈利同股本回報率無即時嘅幫助。當公司需要資金嘅時候，公司可以賣庫藏

股去周轉，或者用嚟發行可轉換債券同推行僱員福利計劃等等。



＊公司回購對缸友有咩著數？＊



假設一間公司今年賺咗１０００蚊，發行嘅股本有１００股，咁每股盈利就係１０蚊。公司

若想將賺到嘅錢攞去回饋股東，可以回購，亦可以直接派息。假設佢揀咗喺市埸回購５０股兼註

銷，咁發行股本就會減少至５０股，故每股盈利就會變成１０００蚊╱５０股＝２０銀，變相缸

友持緊貨嘅價值會變大。

喺公司立埸嚟睇，回購好似比較派息「抵玩」。回購除咗利好公司股價外，又唔使擔憂股息

變動時（哪怕派息率不變），缸友唔歡喜而隨時掟走哂ｄ貨。例如上年每手派息６０００銀，今

年派得４０００銀，難免會有期望落差難接受。不過，公司回購都未必一定喺好，就好似大笨象

搞咗咁多年回購，佢嘅股價都無咩起息，以下喺大笨象２０１６至２０１９年期間回購嘅記錄：



回購日期 回購規模 回購首日股價 回購期間股價累計 回購方式

（美金） 表現（％） 表現（％）

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２０１６年

８月４日至１２月１９日 ２５億 ＋３﹒５ ＋３４﹒６ 庫存



２０１７年

２月２２日至４月１２日 １０億 －０﹒２ ＋０﹒５ 註銷



２０１７年

８月１日至１１月２０日 ２０億 ＋０﹒６ －２﹒５ 註銷



２０１８年

５月９日至８月１６日 ２０億 ＋０﹒３ －５﹒９ 註銷



２０１９年

８月６日起 １０億 －１﹒１ 註銷

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註：大笨象每次都喺倫敦孖屐回購，上述表現按香江股價計算



只係睇個表，大笨象喺得２０１６年回購股票擺落庫存，而嗰輪回購股份首日以至整個回購

期間股價有明確升幅，之後多輪回購對股價無咩特別大嘅提振作用。

咁佢點解仲要搞回購呢？公司回購嘅原因有好多，阿臣就估大笨象回購喺由於佢大部分嘅投

資者兼主要股東都喺花旗國嘅國際大型機構投資者，如果大笨象唔回購走去增加派息，花旗國嘅

基金佬喺扣除高達３０巴仙嘅股息稅之後，幾乎賺唔到Ｄ咩，所以回購對佢哋嚟講著數好多！不

過，對於唔使畀股息稅嘅香江小股東嚟講，回購提升股價作用又唔明顯，或會認為大笨象多派息

仲好Ｄ。睇嚟大笨象搞回購都喺比較想留住大戶投資者多Ｄ。



＊魚缸料仲要跌，吼定績優股＊



講返古臣個倉。阿臣上個星期按兵不動，今個星期都維持觀望。中美貿易戰仍然不明朗，加

上全球經濟增長唔多好，再加埋香江政治因素，阿臣估計魚缸要下試去年１０月份創出嘅低位

２４５４０，淡友先肯收手。故此，阿臣暫時避下風頭，留定茄殊等機會，或到時撈買績優股，

依家趁業績期做定功課先！



表列截至８月７日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：

股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １０﹒８４元 ２１６８０元

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股票市值 ： ２１６８０元

剩餘現金 ：１３６２５０元

組合淨值 ：１５７９３０元

組合本月收益表現： －０﹒９５％（截至上月底止組合淨值：１５９４４４元）

組合累計收益表現：＋５０﹒４１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

