《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ七月份續隨豬肉鮮果價走高

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０１９年７月份同比再提速增長，續受困於豬

肉、鮮果價格急漲之壓，短期內不易有較大程度緩和，因（１）非洲豬瘟疫後使豬隻的供應不足

之況有可能延至２０２０年，和（２）年初降雨量超高的劣境底下使鮮果種植失收，ＣＰＩ反覆

走高為在所難免之事。惟工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比再負增長，及環比三連跌，在一定

程度會於９月１日對中國輸美未加徵關稅的３０００億美元商品加徵有利於穩定通貨價格，確保

實體經濟穩中有進發展。



＊止非豬疫仍使生豬明年供應相對短缺＊



來自中國國家統計局最新資料顯示，居民消費價格於２０１９年７月份同比增長２﹒８％，

較６月份持平於５月份的２﹒７％升幅多增０﹒１個百分點，成為２０１９年暫見的最高增幅，

很主要受困於（１）食品分類指數於７月份飆升９﹒１％，不僅較對上一個月的８﹒３％升幅提

升凡０﹒８個百分點之普，而６月份環比增長為０﹒６個百分點，且較整體ＣＰＩ漲幅多增

６﹒３個百分點，（２）要是撇除此數，則非食品分類指數所升的１﹒３％，反而較６月份的１

﹒４％，低０﹒１個百分點，顯然受惠於ＰＰＩ於７月份同比回落０﹒３％。

需要指出者，為食品價格和供應的變異，很主要受到偶發性的環境因素影響，特別是（一）

畜肉類漲價對ＣＰＩ的壓力相當沉重，分類指數於２０１９年７月份同比增長１８﹒２％，較６

月份所增的１４﹒４％多增３﹒８個百分點。此因豬肉價格持續走高，使分類指數於７月份會的

升幅進一步擴大至２７％，比６月份的２１﹒１％升幅多增５﹒９個百分點。

農業部副部長於康震於７月４日的國新辦記者會上表示：全國２５省區已經全部解除封銷，

和相信生豬生產及運銷秩序逐步恢復。問題是：非洲豬瘟疫症在２０１８年８月開始中國肆虐，

於截至２０１９年７月３日為止共撲殺１１６萬頭生豬，此數相對於２０１９年１月已殺

９１﹒６頭，即在最近６個月內所撲殺的豬隻約為２５萬頭，即使疫情受控和反映出中國所受的

非豬疫衝擊相對於其他地方為「輕微」。

但要回復正常的產量和供應，需時始成。從已有的資料顯示：生豬存欄量於２０１８年底時

大減１６﹒６％，其中能繁殖的母豬更減１９﹒１％，使生豬存欄量減少至１０年以來最低。由

是有估計生豬的供應量於２０１９年至２０２０年會有不足之虞，故ＣＰＩ亦當受頗重大影響。

（二）鮮果分類指數於２０１９年７月份的升幅３９﹒１％，即使較６月份所飆升的４２﹒７％

低３﹒６個百分點，仍然遠高於５月份所增之２６﹒７％。中國境內連番暴雨、強風、水浸對果

樹的猛力破壞，使鮮果產量和供應大幅減少，特別是夏季當時得令的許許多多鮮果，銷量少而售

價大漲之象，非一時之間可以減壓。



＊惡劣天氣使鮮果生產供應大減之情亦不改＊



至於（三）鮮菜價格，有受控之概：分類指數於２０１９年７月份同心增長５﹒２％，即使

較６月份所增的４﹒２％多增１個百分點，但相對於５月份的同比增長１３﹒３％，４月份及３

月份分別上升１７﹒４％與１６﹒２％為低，意味天氣情況似持續穩定，使鮮菜的種植和收成有

良性的影響，有利於食品分類指數回穩而非升。

我相信內地的鮮果和豬肉等生產和零售價格，很可能會維持較快速度的增長之況不變，但

ＰＰＩ如能持續受控，相信ＣＰＩ現時所受的壓力，亦相對降低。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

