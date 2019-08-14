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即市新聞

14/08/2019 09:24

《異動股》舜宇（２３８２）競價結束後飆近一成，中期多賺逾兩成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價上升９﹒９５％，報９５元
，升破２０天線（８８﹒３６元），暫升幅最大藍籌；成交約６３萬股，涉資５９８１萬元。
　　舜宇公布，截至６月３０日止中期純利約　１４﹒３１億元（人民幣．下同），升約
２０﹒４％，每股盈利約１﹒３１元，不派中期息。
　　期內，收入約１５５﹒７５億元，增加約３０％；毛利２８﹒６４億元，升約２３﹒４％　
；毛利率則約１８﹒４％，下降約１個百分點，主因光電產品事業下的手機攝像模組毛利率由去
年同期約９﹒４％下降至約５﹒９％所致。
　　舜宇績後獲野村唱好，目標價由８０元調高至１００元，評級由中性升至買入。
　　現時，恆生指數報２５７１１，上升４２９點或上升１﹒７０％，主板成交１８﹒１７億港
元。國企指數報１０００９，上升１６２點或上升１﹒６５％。
　　上證綜指報２８２４，上升２７點或上升０﹒９７％，成交２６﹒５１億元。
　　深成指報９０３４，上升１３１點或上升１﹒４８％，成交２８﹒８１億元。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒０２元　　　上升４﹒７５％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒４６元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒４９元　　　上升３﹒１６％
　　信利國際　（００７３２）　　　０﹒９５元　　　上升２﹒１５％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒２２元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　７﹒７４元　　　上升４﹒４５％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　３６﹒８０元　　　上升３﹒６６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒９６元　　　上升３﹒２３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒１３元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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